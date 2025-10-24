Сонячна енергія почне живити весь світ зовсім скоро: експерти назвали терміни

До середини 21 століття люди покриватимуть усі потреби в електроенергії за допомогою поновлюваних джерел, і більшу частку становитимуть сонячні модулі

Загальна потужність сонячної генерації подвоїлася в період з 2022 по 2024 рік, забезпечуючи цілих 7% світової електроенергії. За перші шість місяців 2025 року вітрова і сонячна енергетика спільно подолали історичний рубіж, уперше виробивши більше електроенергії, ніж вугілля, і зробивши поновлювані джерела ключовими. Про це пише видання New Scientist.

У жовтні Міжнародне енергетичне агентство спрогнозувало, що до кінця десятиліття обсяги відновлюваної енергетики подвояться більш ніж удвічі, але, ймовірно, не досягнуть міжнародної мети потроїти потужності на той самий термін. За оцінками відомства, зміни в політиці США і складності інтеграції сонячної енергетики в енергосистеми заважають швидко збільшувати потужність альтернативних електростанцій.

Однак експерти енергетичного ринку впевнені, що до середини 21 століття і далі сонячна енергетика домінуватиме у світовому енергопостачанні. Як вважає співробітник британського аналітичного центру Ember Кінгсмілл Бонд, на той час люди отримуватимуть усю енергію з поновлюваних джерел, переважно від сонця. До 2100 року до 80% світового споживання електроенергії забезпечуватиметься сонячною енергією. Крім того, він очікує, що щонайменше 80% світового попиту на енергію задовольнятиметься за рахунок електрифікації.

Наразі політичні проблеми сповільнюють розвиток галузі, проте експерт упевнений, що врешті-решт уряди відкинуть суперечки і зосередяться на "зеленій" енергетиці.

"Людська природа — перетворювати енергію на речі, — каже Бонд. — Ми використовуємо енергію для всього. І ось, раптово, ми знайшли це дешеве й універсальне джерело енергії — звісно, ми розберемося з цим".

Згідно з аналізом Ember, на сонячні електростанції припало 83% загального приросту світового попиту на електроенергію 2025 року, і вони залишаються найбільшим джерелом нової електрики у світі вже три роки поспіль. Це найдешевша електроенергія у світі: за останні 15 років вартість встановлення сонячної системи знизилася на 90%.

"Зараз кремнієві панелі коштують стільки ж, скільки фанера", — каже Сем Стренкс із Кембриджського університету.

Згідно зі звітом британського аналітичного центру Carbon Tracker за 2021 рік, навіть з урахуванням невисокої ефективності сучасних сонячних панелей, для задоволення всіх світових потреб в енергії людству потрібно близько 450 000 квадратних кілометрів землі, що становить лише 0,3% від загальної площі суші. І в більшості країн є достатньо місця для встановлення необхідної кількості панелей.

"Зрештою, єдина перевага викопного палива перед сонячним світлом як джерела електроенергії — це його здатність до зберігання, — каже Бонд. — І ось, раптово, проблема зі зберіганням у 90% випадків вирішена однією-єдиною технологією — акумулятором".

За словами Блейкерса, для країн з довгими і темними зимами вітроенергетика може стати чудовим рішенням, здатним заповнити значну частину цього дефіциту. Але також будуть потрібні рішення зі зберігання енергії, здатні накопичувати її протягом тижнів або місяців.

