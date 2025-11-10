В Великобритании отключают солнечные панели: как их производитель обманывал людей (фото)

Британские власти принудительно ликвидировали компанию по установке солнечных панелей Trident West Industries, которая обманывала пенсионеров, обещая им несуществующие государственные гранты. Мошенники собрали с доверчивых клиентов более £3,1 миллиона, но так и не предоставили ни оборудование, ни обещанные услуги.

Две связанные компании, Trident West Industries и Star Solar, находили людей, у которых уже были установлены солнечные панели, и под видом "модернизации" или "обслуживания" продавали им новую аппаратуру или сервисные планы. Главной наживкой были обещания, что все расходы покроет государственный грант, которого на самом деле не существовало, сообщает регулятор Великобритании.

Как наладили схему

Представители компаний совершали "холодные" звонки и навязчивые визиты на дом, целенаправленно выбирая в качестве жертв пожилых людей. Средний возраст пострадавших, обратившихся с жалобами, составил 76 лет.

Продавцы убеждали пенсионеров внести предоплату за новые инверторы, аккумуляторы или планы обслуживания, обещая, что вскоре государство вернет им все потраченные деньги. Однако после получения оплаты компания либо не поставляла товар, либо просто исчезала, переставая отвечать на звонки.

В одном из случаев клиент заплатил £3420 за инвертор, который так и не получил. Когда он попытался отменить заказ, ему вместо этого продали план обслуживания за £1883, пообещав вернуть разницу. Деньги так и не вернули. Другой клиент отменил контракт в установленный законом "период охлаждения", но, несмотря на заверения, так и не получил свой возврат.

Расследование и результаты

С мая 2023 по январь 2025 года на счета двух компаний поступило более £3,1 миллиона. При этом общая сумма жалоб и судебных решений против них превысила £413 000, но компенсацию на мизерную сумму в £7010 получили лишь девять человек.

Директор обеих фирм на допросе заявил, что не контролировал банковские счета и не может объяснить, куда ушли более 1 миллиона фунтов. В итоге одна из компаний, Star Solar, ушла в добровольную ликвидацию еще в апреле, а вторую, Trident West Industries, принудительно закрыл суд в конце октября.

"Эти компании, похоже, целенаправленно эксплуатировали уязвимых потребителей с помощью непрошенных звонков и продаж на пороге, давая ложные обещания о государственных возвратах. Такое хищническое поведение подрывает доверие потребителей и недопустимо", — заявил Марк Джордж, главный следователь Службы по делам о несостоятельности.

