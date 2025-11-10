У Великій Британії відключають сонячні панелі: як їхній виробник обманював людей (фото)

Британська влада примусово ліквідувала компанію зі встановлення сонячних панелей Trident West Industries, яка обманювала пенсіонерів, обіцяючи їм неіснуючі державні гранти. Шахраї зібрали з довірливих клієнтів понад £3,1 мільйона, але так і не надали ні обладнання, ні обіцяні послуги.

Дві пов'язані компанії, Trident West Industries і Star Solar, знаходили людей, у яких вже були встановлені сонячні панелі, і під виглядом "модернізації" або "обслуговування" продавали їм нову апаратуру або сервісні плани. Головною наживкою були обіцянки, що всі витрати покриє державний грант, якого насправді не існувало, повідомляє регулятор Великої Британії.

Як налагодили схему

Представники компаній здійснювали "холодні" дзвінки та нав'язливі візити додому, цілеспрямовано обираючи як жертв літніх людей. Середній вік постраждалих, які звернулися зі скаргами, становив 76 років.

Продавці переконували пенсіонерів внести передоплату за нові інвертори, акумулятори або плани обслуговування, обіцяючи, що незабаром держава поверне їм усі витрачені гроші. Однак після отримання оплати компанія або не постачала товар, або просто зникала, перестаючи відповідати на дзвінки.

В одному з випадків клієнт заплатив £3420 за інвертор, який так і не отримав. Коли він спробував скасувати замовлення, йому замість цього продали план обслуговування за £1883, пообіцявши повернути різницю. Гроші так і не повернули. Інший клієнт скасував контракт у встановлений законом "період охолодження", але, незважаючи на запевнення, так і не отримав своє повернення.

Розслідування та результати

З травня 2023 по січень 2025 року на рахунки двох компаній надійшло понад £3,1 мільйона. Водночас загальна сума скарг і судових рішень проти них перевищила £413 000, але компенсацію на мізерну суму в £7010 отримали лише дев'ять осіб.

Директор обох фірм на допиті заявив, що не контролював банківські рахунки і не може пояснити, куди пішли понад 1 мільйон фунтів. У підсумку одна з компаній, Star Solar, пішла в добровільну ліквідацію ще у квітні, а другу, Trident West Industries, примусово закрив суд наприкінці жовтня.

"Ці компанії, схоже, цілеспрямовано експлуатували вразливих споживачів за допомогою непрошених дзвінків і продажів на порозі, даючи неправдиві обіцянки про державні повернення. Така хижацька поведінка підриває довіру споживачів і є неприпустимою", — заявив Марк Джордж, головний слідчий Служби у справах про неспроможність.

Раніше Фокус писав, що вчені з'ясували, які сонячні панелі "плавляться" і чому. Експерти виявили, як мікроскопічні дефекти призводять до катастрофічних відмов перовскітних сонячних елементів.