Как выбрать солнечные панели для дома: 4 главные ошибки, которых следует избегать

Солнечные панели кажутся отличным выходом для тех, кто хочет уменьшить счета за электроэнергию. Но нельзя так просто взять и поставить солнечную панель на крыше – перед этим надо хорошо посчитать, подойдет ли вам эта идея вообще.

Прежде чем вкладываться в солнечные панели для дома, стоит провести небольшое исследование, настаивает slashgear.com. Издание отмечает, что экономия на электроэнергии – далеко не единственный фактор, который надо принять во внимание. Ведь на самом деле и солнечная энергия не бесплатна. Многие из тех, кто перешел на солнечные электростанции, говорят о скрытых расходах. Эксперты издания назвали главные ошибки в отношении солнечных панелей, которые лучше не совершать.

Не ждите быстрого эффекта

Многие считают, что переход на солнечную энергию мгновенно улучшит их финансовое положение. Улучшение действительно будет – но совсем не такое быстрое. Средняя окупаемость инвестиций в солнечные панели составляет около 10%. Учтите, что и сами солнечные панели – дорогостоящий проект: большая система мощностью 10 киловатт обойдется примерно в 29 000 долларов (а это около миллиона гривен). Правда, можно немного сэкономить на том, чтобы не обращаться к специалистам, а установить панель самому.

В любом случае, выгода от солнечных панелей не начнет ощущаться сразу на начальном этапе, предостерегают эксперты.

Правильная оценка мощности

Еще одна распространенная ошибка – неправильный расчет того, сколько энергии на самом деле нужно вашему жилищу. Каждая система выбирается, исходя из размера вашего дома и среднего количества жильцов. Чем больше дом, тем, соответственно, больше энергии он будет потреблять.

Чтобы подобрать нужный размер панелей, подсчитайте потребление электроэнергии за последние 12 месяцев. Разделите это число на 12, чтобы найти среднемесячное потребление. Разделите еще раз на 30, чтобы найти среднесуточное потребление. Вам также надо определить дневную продолжительность солнечного света, чтобы понять, сколько энергии вы можете реально выработать в дневное время. Затем разделите среднесуточное потребление электроэнергии на количество световых часов.

Ваши панели должны вырабатывать как минимум это значение, но лучше, чтобы был небольшой запас на случай будущего возможного износа и снижения производительности.

Расходы на техобслуживание

Довольно наивно думать, что солнечные панели можно установить раз и навсегда. Они, конечно, долговечны, но в какой-то момент им понадобится правильный уход и обслуживание – например, замена деталей. Чтобы избежать неприятных неожиданностей, лучше сразу рассчитать эту статью расходов. Например, инвертор может потребовать замены примерно каждые 10 лет, в зависимости от его типа. Что касается чистки солнечных панелей – а чистить их надо не меньше раза в год (или чаще, если вы живете в ветреном или пыльном районе) – то из экономии можно выполнять эту работу самому.

Измерение чистого потребления

Помните, что установка солнечных панелей на доме не отключит вас полностью от электросети. В лучшем случае вы станете "производящим потребителем", то есть будете и производить, и потреблять электроэнергию одновременно. Когда у вас образуется излишек электроэнергии, вы продаете его обратно электросети. А когда электроэнергии, наоборот, недостаточно, вы получаете ее от той же электросети, и при этом платите за нее.

