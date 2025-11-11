В Австралии солнечную энергию раздают бесплатно: кто получает по 3 часа в день

Австралийским домохозяйствам в трех штатах будет гарантирован доступ не менее трех часов в день бесплатной солнечной энергии, независимо от наличия у них панелей на крышах.

Предложение "solar shareer" будет доступно для домов с интеллектуальными счетчиками (а это большинство домов) в Новом Южном Уэльсе, юго-восточном Квинсленде и Южной Австралии с июля следующего года, а в других регионах, возможно, к 2027 году, пишет theguardian.com.

Правительство заявило, что в это время австралийцы смогут планировать включение таких бытовых приборов, как стиральные машины, посудомоечные машины и кондиционеры, а также заряжать электромобили и аккумуляторы бытовых электроприборов.

Схема "solar shareer" будет реализована путем изменения рыночного предложения по умолчанию, которое устанавливает максимальную цену, которую розничные продавцы могут взимать с потребителей за электроэнергию в некоторых частях страны. Программа позволит обеспечить электроэнергией дома до последнего луча солнца, а не тратить часть солнечной энергии впустую.

В Австралии установлено более 4 млн солнечных систем, и в середине дня регулярно наблюдается избыток дешевой электроэнергии. Одним из обоснований программы является то, что она может сместить спрос на электроэнергию с пиковых часов, особенно раннего вечера, на время наиболее солнечной погоды. Это может помочь минимизировать пиковые цены на электроэнергию и снизить потребность в модернизации сетей и вмешательстве для обеспечения стабильности энергосистемы.

Люди, которые смогут перейти на период бесплатного потребления электроэнергии, получат прямую выгоду, независимо от того, есть ли у них солнечные панели или нет, и являются ли они собственниками или арендаторами. И чем больше людей воспользуются предложением и перенесут потребление электроэнергии, тем больше системных преимуществ, которые снизят цены для всех потребителей.

Некоторые розничные продавцы вроде AGL и Red Energy уже предлагают своим клиентам периоды бесплатной солнечной энергии. Дэвид МакЭлри, главный специалист совета по вопросам защиты интересов, заявил, что программа "фактически поможет людям получить доступ к бесплатной энергии, поскольку солнце не присылает счет".

