Солнечные панели могут давать не только электричество: какой секрет удалось раскрыть ученым

Солнечная энергетика считается одной из самых перспективных в контексте перехода на "чистую" энергию. Однако, как выяснилось, солнечные панели способны на большее, чем просто производство электроэнергии.

В Бельгии собираются построить первый в мире солнечно-водородный парк, сообщает interestingengineering.com. Этот проект объединит генерацию солнечной энергии и локальное производство водорода.

Соглашение о строительстве уникального парка подписали четыре бельгийские компании: Ether Energy, занимающаяся разработкой проектов в области солнечной энергетики, SunBuild, эксперт в области EPC (Engineering, Procurement, Construction – проектирование, закупки и строительство) в этой же сфере, технологическая компания Solhyd и компания Nippon Gases, специализирующаяся на водороде и промышленных газах.

Солнечная установка пиковой мощности в два мегаватта будет построена на основе технологии Solhyd в 2026 году в бельгийском регионе Валлония. Участники проекта хотят показать на своем примере, как можно сделать производство "зеленого" водорода более простым, дешевым и масштабируемым.

Система Solhyd, разработанная Католическим университетом Лёвена – крупнейшим университетом в Бельгии и Нидерландах, – генерирует водород непосредственно из солнечного света и воздуха. Такое производство не требует использования воды, редких металлов или сложной сетевой инфраструктуры.

Эта система включает в себя 50-киловаттные водородные модули, которые будут установлены рядом с солнечной электростанцией со встроенными аккумуляторными батареями. Вместе эта установка будет производить как электроэнергию, так и водород, создавая таким образом гибридную энергетическую площадку. Фишка в том, что такая площадка "двойного назначения" сможет производить 250 литров водорода в день с максимальной эффективностью 15 %.

Так как модульная система довольно проста в установке, в будущих солнечных парках доля модулей Solhyd будет увеличена, и каждая такая площадка станет миниатюрной экосистемой чистой энергии. "Этот проект – первая демонстрация в коммерчески значимом масштабе, и он послужит образцом для дальнейшего внедрения", – заявил генеральный директор Solhyd Ян Ронже. Он пояснил, что, используя энергию солнца напрямую, можно существенно снизить затраты и сделать само производство экологически чистого топлива более доступным.

Обработкой, хранением и распределением произведенного водорода займется Nippon Gases – один из ведущих европейских поставщиков промышленных и медицинских газов. Там, в свою очередь, отметили, что уже много лет поставляют водород в баллонах высокого давления для пищевой, химической и фармацевтической промышленности, и возможность поставлять именно экологически чистый водород очень важна для компании.

Демонстрационная площадка, которую запустят уже в следующем году, будет работать не менее пяти лет. Далее участники соглашения планируют развернуться в Европе, а со временем – выйти и на мировой уровень.

Также стало известно, что солнечные панели станут гораздо мощнее. Ученые из Кембриджского университета рассказали, как можно этого добиться.