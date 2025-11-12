Сонячні панелі можуть давати не тільки електрику: який секрет вдалося розкрити вченим

Сонячна енергетика вважається однією з найперспективніших у контексті переходу на "чисту" енергію. Однак, як з'ясувалося, сонячні панелі здатні на більше, ніж просто виробництво електроенергії.

У Бельгії збираються побудувати перший у світі сонячно-водневий парк, повідомляє interestingengineering.com. Цей проєкт об'єднає генерацію сонячної енергії та локальне виробництво водню.

Угоду про будівництво унікального парку підписали чотири бельгійські компанії: Ether Energy, що займається розробкою проєктів у сфері сонячної енергетики, SunBuild, експерт у сфері EPC (Engineering, Procurement, Construction — проєктування, закупівлі та будівництво) у цій же сфері, технологічна компанія Solhyd і компанія Nippon Gases, що спеціалізується на водні та промислових газах.

Сонячну установку пікової потужності у два мегавати побудують на основі технології Solhyd 2026 року в бельгійському регіоні Валлонія. Учасники проєкту хочуть показати на своєму прикладі, як можна зробити виробництво "зеленого" водню простішим, дешевшим і масштабованим.

Система Solhyd, розроблена Католицьким університетом Льовена — найбільшим університетом у Бельгії та Нідерландах, — генерує водень безпосередньо із сонячного світла та повітря. Таке виробництво не потребує використання води, рідкісних металів або складної мережевої інфраструктури.

Ця система включає в себе 50-кіловатні водневі модулі, які будуть встановлені поруч із сонячною електростанцією з вбудованими акумуляторними батареями. Разом ця установка вироблятиме як електроенергію, так і водень, створюючи таким чином гібридний енергетичний майданчик. Фішка в тому, що такий майданчик "подвійного призначення" зможе виробляти 250 літрів водню на день із максимальною ефективністю 15 %.

Оскільки модульна система досить проста в установці, в майбутніх сонячних парках частка модулів Solhyd буде збільшена, і кожен такий майданчик стане мініатюрною екосистемою чистої енергії. "Цей проєкт — перша демонстрація в комерційно значущому масштабі, і він послужить зразком для подальшого впровадження", — заявив генеральний директор Solhyd Ян Ронже. Він пояснив, що, використовуючи енергію сонця безпосередньо, можна істотно знизити витрати і зробити саме виробництво екологічно чистого палива доступнішим.

Обробкою, зберіганням і розподілом виробленого водню займеться Nippon Gases — один із провідних європейських постачальників промислових і медичних газів. Там, своєю чергою, зазначили, що вже багато років постачають водень у балонах високого тиску для харчової, хімічної та фармацевтичної промисловості, і можливість постачати саме екологічно чистий водень дуже важлива для компанії.

Демонстраційний майданчик, який запустять уже наступного року, працюватиме щонайменше п'ять років. Далі учасники угоди планують розвернутися в Європі, а згодом — вийти і на світовий рівень.

Також стало відомо, що сонячні панелі стануть набагато потужнішими. Вчені з Кембриджського університету розповіли, як можна цього домогтися.