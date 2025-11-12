Прорыв в солнечной энергетике: как панели нового поколения достигнут эффективности 40%

Ученые из Гонконга заявили, что эффективность тандемных перовскит-кремниевых солнечных ячеек может быть увеличена с нынешних 34% до 40%.

Солнечные ячейки третьего поколения, объединяющие в себе преимущества двух разных материалов, развиваются стремительными темпами. Команда исследователей Гонконгского политехнического университета провела разработала стратегию, которая поможет преодолеть оставшиеся препятствия на пути к их массовому внедрению, пишет Tech Xplore.

Тандемные солнечные ячейки — это комплексная конструкция, где разные компоненты работают в паре, чтобы эффективнее преобразовывать солнечный свет в энергию.

Верхний слой (перовскит): берет на себя высокоэнергетическую, синюю и зеленую часть солнечного спектра.

берет на себя высокоэнергетическую, синюю и зеленую часть солнечного спектра. Нижний слой (кремний): поглощает более слабую, красную и инфракрасную часть спектра, которая проходит сквозь верхний слой.

Такая комбинация позволяет захватывать гораздо более широкий диапазон солнечного света по сравнению с традиционными кремниевыми панелями, что и обеспечивает повышенный КПД.

Какие проблемы нужно решить для достижения 40%

Несмотря на впечатляющие лабораторные результаты, для получения 40% эффективности на практике нужно исправить несколько изъянов. Во-первых, нестабильность перовскита — этот материал очень чувствителен к влаге, кислороду, ультрафиолету и перепадам температур, что приводит к его быстрой деградации. Есть сложности с масштабированием. Технологии, которые отлично работают на маленьких лабораторных образцах, сложно перенести на большие промышленные панели, сохранив однородность и низкий уровень дефектов.

Кроме того, пока еще не хватает данных о реальном сроке службы таких панелей в полевых условиях. Ученые настаивают на необходимости строгих тестов по международным стандартам. Наконец, экологический вопрос тоже имеет место. В большинстве перовскитных ячеек используется свинец, что создает риски. Необходимо создать более безопасные альтернативы и эффективные методы переработки.

Тем не менее, 40% эффективности означает, что для выработки того же количества энергии потребуется меньшая площадь. По мнению исследователей, ускорение коммерциализации этой технологии не только поможет в борьбе с изменением климата, но и обеспечит стабильным и дешевым источником "зеленой" энергии такие энергоемкие отрасли, как центры обработки данных для искусственного интеллекта. Именно такие прорывы, по их словам, помогут достичь реальной низкоуглеродной трансформации мировой энергетики.

