Солнечные панели отменяют в США: на производстве случилось немыслимое (фото)

Южнокорейская компания Qcells вынуждена сократить зарплаты и рабочее время для трети своих сотрудников на заводе в США. Причина — американская таможня задерживает импортные компоненты, подозревая, что они изготовлены с применением принудительного труда в Китае.

Qcells — один из крупнейших в мире производителей солнечных панелей. Хотя его представители утверждают, что запчасти не имеют никакого отношения к Китаю, сборочные линии в штате Джорджия оказались на грани остановки. Около 1000 рабочих отправлены в вынужденный отпуск, а еще 300 — уволены, пишет US News.

Таможенники США начали массово задерживать в портах компоненты для солнечных батарей. Это происходит в рамках усиления "Закона о предотвращении принудительного труда уйгуров" — документа 2021 года, который запрещает импорт в США товаров, произведенных с использованием насильственного труда в китайском регионе Синьцзян.

Хотя Qcells — южнокорейская компания, чьи заводы расположены в США, пограничники подозревают, что в ее цепочке поставок могут быть задействованы детали из "проблемного" региона Китая.

Qcells, впрочем, отрицает все обвинения. Представители бренда заявляют, что ни один из их материалов или компонентов не произведен с использованием принудительного труда и даже не поступает из Китая.

Солнечные панели в США (иллюстративное фото) Фото: nps.gov

"Наша последняя цепочка поставок полностью налажена за пределами Китая, а в предыдущих партиях нет материалов из провинции Синьцзян, что подтверждено аудитами третьих сторон и гарантиями поставщиков", — заявила пресс-секретарь Марта Степкер.

Она добавила, что компания предоставляет таможне "очень подробную документацию" и уже добилась освобождения нескольких партий. Qcells надеется возобновить полноценное производство в ближайшие недели, но пока вынуждена сокращать штат для "повышения операционной эффективности". В результате произошло временное сокращение местного производства панелей.

Этот инцидент показывает, как борьба с нарушениями прав человека в одной части мира может привести к остановке высокотехнологичных мощностей в другой.

Несмотря на эти трудности и недавнюю отмену налоговых льгот на покупку солнечных панелей администрацией Трампа, Qcells заявляет, что не откажется от своих планов по строительству полной цепочки производства в США. Корпорация вводит в эксплуатацию завод стоимостью $2,3 млрд, который будет изготавливать все компоненты для панелей — от слитков и пластин до готовых ячеек.

