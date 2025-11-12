Сонячні панелі скасовують у США: на виробництві сталося немислиме (фото)

Південнокорейська компанія Qcells змушена скоротити зарплати і робочий час для третини своїх співробітників на заводі в США. Причина — американська митниця затримує імпортні компоненти, підозрюючи, що вони виготовлені із застосуванням примусової праці в Китаї.

Qcells — один з найбільших у світі виробників сонячних панелей. Хоча його представники стверджують, що запчастини не мають жодного стосунку до Китаю, складальні лінії в штаті Джорджія опинилися на межі зупинки. Близько 1000 робітників відправлені у вимушену відпустку, а ще 300 — звільнені, пише US News.

Митники США почали масово затримувати в портах компоненти для сонячних батарей. Це відбувається в межах посилення "Закону про запобігання примусовій праці уйгурів" — документа 2021 року, який забороняє імпорт у США товарів, вироблених із використанням насильницької праці в китайському регіоні Сіньцзян.

Хоча Qcells — південнокорейська компанія, чиї заводи розташовані в США, прикордонники підозрюють, що в її ланцюжку поставок можуть бути задіяні деталі з "проблемного" регіону Китаю.

Qcells, втім, заперечує всі звинувачення. Представники бренду заявляють, що жоден з їхніх матеріалів або компонентів не вироблений з використанням примусової праці і навіть не надходить з Китаю.

Сонячні панелі в США (ілюстративне фото)

"Наш останній ланцюжок поставок повністю налагоджено за межами Китаю, а в попередніх партіях немає матеріалів із провінції Сіньцзян, що підтверджено аудитами третіх сторін і гарантіями постачальників", — заявила прессекретарка Марта Степкер.

Вона додала, що компанія надає митниці "дуже детальну документацію" і вже домоглася звільнення кількох партій. Qcells сподівається відновити повноцінне виробництво найближчими тижнями, але поки що змушена скорочувати штат для "підвищення операційної ефективності". У результаті відбулося тимчасове скорочення місцевого виробництва панелей.

Цей інцидент показує, як боротьба з порушеннями прав людини в одній частині світу може призвести до зупинки високотехнологічних потужностей в іншій.

Незважаючи на ці труднощі і нещодавнє скасування податкових пільг на купівлю сонячних панелей адміністрацією Трампа, Qcells заявляє, що не відмовиться від своїх планів з будівництва повного ланцюжка виробництва в США. Корпорація вводить в експлуатацію завод вартістю $2,3 млрд, який виготовлятиме всі компоненти для панелей — від злитків і пластин до готових осередків.

Раніше Фокус писав, що сонячні панелі можуть давати не тільки електрику. Сонячна енергетика вважається однією з найперспективніших у контексті переходу на "чисту" енергію. Однак, як з'ясувалося, сонячні панелі здатні на більше, ніж просто виробництво електроенергії.