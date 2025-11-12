Создана самая большая термальная батарея в мире: что она может запитать

В Калифорнии запущена крупнейшая в мире тепловая батарея. Система размером с офисное здание накапливает дешевую солнечную энергию и преобразует ее в промышленный пар с температурой до 1500°C.

В отличие от большинства систем хранения, которые возвращают электричество в сеть, разработка Rondo Energy нацелена на декарбонизацию самых неэкологичных отраслей — металлургии, производства цемента и химической промышленности, пишет AOL.

Как это устроено

Принцип работы системы прост: эксперты сравнили назвали установку своего рода гибридом тостера и доменной печи. Дешевое электричество от солнечных панелей нагревает железные провода. Те, в свою очередь, раскаляют сотни тонн огнеупорных кирпичей до температуры 1500°C. Процесс зарядки занимает 4-6 часов в день.

Когда требуется тепло, включается вентилятор, который прогоняет воздух через раскаленные кирпичи. На выходе получается поток воздуха с температурой более 1000°C. Если же нужен пар, в специальную камеру впрыскивается вода, которая мгновенно испаряется.

"Главная задача — не просто хранить тепло, но и быстро заряжаться, а затем непрерывно отдавать жар при постоянной температуре", — говорит Джон О'Доннелл, директор по инновациям Rondo Energy. По его словам, особая "шахматная" структура из кирпичей и открытых камер обеспечивает равномерный нагрев и быструю зарядку.

Где применяется

Первый и самый крупный проект Rondo Energy вызвал споры. Батарея емкостью 100 МВт·ч, питаемая от отдельной 20-мегаваттной солнечной фермы, поставляет пар для нефтедобывающей компании. Горячий пар закачивается в скважины, чтобы сделать нефть более текучей и увеличить добычу.

Раньше для этого использовался газовый котел. Переход на экологически чистый пар позволит сократить выбросы CO₂ почти на 13 000 тонн в год и снизить затраты. Однако сам факт использования "зеленой" технологии для добычи ископаемого топлива вызвал критику.

Будущее технологии

Несмотря на спорный дебютный проект, у технологии есть огромный потенциал. Промышленное тепло составляет около 18% всех выбросов парниковых газов, и до сих пор самым дешевым способом его получения было сжигание угля и газа. Тепловые батареи могут это изменить.

Они накапливают избыточную и сверхдешевую солнечную энергию (которой в некоторых регионах так много, что цены на нее становятся отрицательными) и использовать ее для нужд заводов. Хотя у решения есть и свои проблемы (высокая первоначальная стоимость, большие размеры) его роль в декарбонизации промышленности может cтать значительной.

