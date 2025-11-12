Створено найбільшу термальну батарею у світі: що вона може живити

У Каліфорнії запущено найбільшу у світі теплову батарею. Система розміром з офісну будівлю накопичує дешеву сонячну енергію і перетворює її на промислову пару з температурою до 1500°C.

На відміну від більшості систем зберігання, які повертають електрику в мережу, розробка Rondo Energy націлена на декарбонізацію найнеекологічніших галузей — металургії, виробництва цементу та хімічної промисловості, пише AOL.

Як це влаштовано

Принцип роботи системи простий: експерти порівняли назвали установку свого роду гібридом тостера і доменної печі. Дешева електрика від сонячних панелей нагріває залізні дроти. Ті, своєю чергою, розжарюють сотні тонн вогнетривкої цегли до температури 1500°C. Процес зарядки займає 4-6 годин на день.

Коли потрібне тепло, вмикається вентилятор, який проганяє повітря через розпечену цеглу. На виході виходить потік повітря з температурою понад 1000°C. Якщо ж потрібна пара, у спеціальну камеру впорскується вода, яка миттєво випаровується.

"Головне завдання — не просто зберігати тепло, а й швидко заряджатися, а потім безперервно віддавати жар за постійної температури", — каже Джон О'Доннелл, директор з інновацій Rondo Energy. За його словами, особлива "шахова" структура з цегли і відкритих камер забезпечує рівномірний нагрів і швидку зарядку.

Де застосовується

Перший і найбільший проект Rondo Energy викликав суперечки. Батарея ємністю 100 МВт-год, що живиться від окремої 20-мегаватної сонячної ферми, постачає пар для нафтовидобувної компанії. Гарячу пару закачують у свердловини, щоб зробити нафту більш текучою і збільшити видобуток.

Раніше для цього використовувався газовий котел. Перехід на екологічно чисту пару дасть змогу скоротити викиди CO₂ майже на 13 000 тонн на рік і знизити витрати. Однак сам факт використання "зеленої" технології для видобутку викопного палива викликав критику.

Майбутнє технології

Незважаючи на спірний дебютний проєкт, у технології є величезний потенціал. Промислове тепло становить близько 18% усіх викидів парникових газів, і досі найдешевшим способом його отримання було спалювання вугілля і газу. Теплові батареї можуть це змінити.

Вони накопичують надлишкову і наддешеву сонячну енергію (якої в деяких регіонах так багато, що ціни на неї стають від'ємними) і використовуватимуть її для потреб заводів. Хоча у рішення є і свої проблеми (висока початкова вартість, великі розміри) його роль у декарбонізації промисловості може стати значною.

