Замена литиевых АКБ уже здесь: как суперконденсатор удвоит мощность электрокаров
Британская компания Allotrope Energy представила легкий и компактный суперконденсатор, способный сделать гибридные авто в два раза мощнее, будучи при этом дешевле, долговечнее и экологичнее традиционных литий-ионных АКБ.
Устройство весом всего в 3,6 кг интригует инновационным материалом Lignavolt, который получают из отходов бумажной промышленности, пишет The News Wheel.
В основе технологии углеродное вещество с нанопористой структурой, который изготавливают из лигнина, волокнистого остатка от производства бумаги. В отличие от традиционных материалов для аккумуляторов, Lignavolt не содержит редкоземельных металлов, что делает его экологически чистым и доступным.
Суперконденсаторы, в отличие от аккумуляторов, хранят энергию не за счет химических реакций, а с помощью физического накопления заряда. Благодаря этому они могут заряжаться и разряжаться практически мгновенно.
В чем преимущества
Хотя суперконденсаторы не подходят для полностью электрических автомобилей из-за быстрой саморазрядки, для гибридов это перспективное решение.
- Мгновенная отдача мощности: Суперконденсатор может очень быстро отдавать большие порции энергии, например, при резком ускорении, значительно повышая динамику автомобиля. По заявлению Allotrope, их устройство способно удвоить выходную мощность обычного семейного гибридного кроссовера.
- Сверхбыстрое восстановление: на полную рекуперацию энергии при торможении уходит всего шесть секунд. Литий-ионной батарее для этого понадобился бы блок размером со шкаф и стоимостью около $2000. Суперконденсатор от Allotrope стоит всего около $100.
- Долговечность и надежность: Суперконденсаторы практически не деградируют со временем. В отличие от аккумуляторов, их производительность не падает после тысяч циклов, и они не боятся ни жары, ни холода, что избавляет от необходимости в сложных и дорогих системах терморегуляции.
Эта технология — ключ к легким и доступным гибридным авто. Компактный суперкоденсатор может заменить собой громоздкие и дорогие высоковольтные батареи, обеспечивая при этом лучшую динамику и не теряя эффективности с годами.
Раньше Фокус писал, что замена литиевым батареям станет лучше. Китайские ученые обнаружили причину быстрой деградации натрий-ионных аккумуляторов — так называемую кислородную ловушку. Это открытие дает ключ к созданию более стабильных и долговечных элементов, способных конкурировать с литий-ионными.