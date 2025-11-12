Замена литиевых АКБ уже здесь: как суперконденсатор удвоит мощность электрокаров

Британская компания Allotrope Energy представила легкий и компактный суперконденсатор, способный сделать гибридные авто в два раза мощнее, будучи при этом дешевле, долговечнее и экологичнее традиционных литий-ионных АКБ.

Устройство весом всего в 3,6 кг интригует инновационным материалом Lignavolt, который получают из отходов бумажной промышленности, пишет The News Wheel.

В основе технологии углеродное вещество с нанопористой структурой, который изготавливают из лигнина, волокнистого остатка от производства бумаги. В отличие от традиционных материалов для аккумуляторов, Lignavolt не содержит редкоземельных металлов, что делает его экологически чистым и доступным.

Суперконденсаторы, в отличие от аккумуляторов, хранят энергию не за счет химических реакций, а с помощью физического накопления заряда. Благодаря этому они могут заряжаться и разряжаться практически мгновенно.

Відео дня

В чем преимущества

Хотя суперконденсаторы не подходят для полностью электрических автомобилей из-за быстрой саморазрядки, для гибридов это перспективное решение.

Мгновенная отдача мощности: Суперконденсатор может очень быстро отдавать большие порции энергии, например, при резком ускорении, значительно повышая динамику автомобиля. По заявлению Allotrope, их устройство способно удвоить выходную мощность обычного семейного гибридного кроссовера.

Суперконденсатор может очень быстро отдавать большие порции энергии, например, при резком ускорении, значительно повышая динамику автомобиля. По заявлению Allotrope, их устройство способно удвоить выходную мощность обычного семейного гибридного кроссовера. Сверхбыстрое восстановление: на полную рекуперацию энергии при торможении уходит всего шесть секунд. Литий-ионной батарее для этого понадобился бы блок размером со шкаф и стоимостью около $2000. Суперконденсатор от Allotrope стоит всего около $100.

на полную рекуперацию энергии при торможении уходит всего шесть секунд. Литий-ионной батарее для этого понадобился бы блок размером со шкаф и стоимостью около $2000. Суперконденсатор от Allotrope стоит всего около $100. Долговечность и надежность: Суперконденсаторы практически не деградируют со временем. В отличие от аккумуляторов, их производительность не падает после тысяч циклов, и они не боятся ни жары, ни холода, что избавляет от необходимости в сложных и дорогих системах терморегуляции.

Эта технология — ключ к легким и доступным гибридным авто. Компактный суперкоденсатор может заменить собой громоздкие и дорогие высоковольтные батареи, обеспечивая при этом лучшую динамику и не теряя эффективности с годами.

Раньше Фокус писал, что замена литиевым батареям станет лучше. Китайские ученые обнаружили причину быстрой деградации натрий-ионных аккумуляторов — так называемую кислородную ловушку. Это открытие дает ключ к созданию более стабильных и долговечных элементов, способных конкурировать с литий-ионными.