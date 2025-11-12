Заміна літієвих АКБ уже тут: як суперконденсатор подвоїть потужність електрокарів

Британська компанія Allotrope Energy представила легкий і компактний суперконденсатор, здатний зробити гібридні авто вдвічі потужнішими, будучи водночас дешевшим, довговічнішим і екологічнішим за традиційні літій-іонні АКБ.

Пристрій вагою всього 3,6 кг інтригує інноваційним матеріалом Lignavolt, який отримують із відходів паперової промисловості, пише The News Wheel.

В основі технології вуглецева речовина з нанопористою структурою, яку виготовляють з лігніну, волокнистого залишку від виробництва паперу. На відміну від традиційних матеріалів для акумуляторів, Lignavolt не містить рідкоземельних металів, що робить його екологічно чистим і доступним.

Суперконденсатори, на відміну від акумуляторів, зберігають енергію не за рахунок хімічних реакцій, а за допомогою фізичного накопичення заряду. Завдяки цьому вони можуть заряджатися і розряджатися практично миттєво.

У чому переваги

Хоча суперконденсатори не підходять для повністю електричних автомобілів через швидку саморозрядку, для гібридів це перспективне рішення.

Миттєва віддача потужності: Суперконденсатор може дуже швидко віддавати великі порції енергії, наприклад, при різкому прискоренні, значно підвищуючи динаміку автомобіля. За заявою Allotrope, їхній пристрій здатен подвоїти вихідну потужність звичайного сімейного гібридного кросовера.

на повну рекуперацію енергії при гальмуванні йде всього шість секунд. Літій-іонній батареї для цього знадобився б блок розміром із шафу і вартістю близько $2000. Суперконденсатор від Allotrope коштує всього близько $100. Довговічність і надійність: Суперконденсатори практично не деградують з часом. На відміну від акумуляторів, їхня продуктивність не падає після тисяч циклів, і вони не бояться ні спеки, ні холоду, що позбавляє необхідності в складних і дорогих системах терморегуляції.

Ця технологія — ключ до легких і доступних гібридних авто. Компактний суперкоденсатор може замінити собою громіздкі і дорогі високовольтні батареї, забезпечуючи при цьому кращу динаміку і не втрачаючи ефективності з роками.

