Заміна літієвих АКБ уже тут: як суперконденсатор подвоїть потужність електрокарів
Британська компанія Allotrope Energy представила легкий і компактний суперконденсатор, здатний зробити гібридні авто вдвічі потужнішими, будучи водночас дешевшим, довговічнішим і екологічнішим за традиційні літій-іонні АКБ.
Пристрій вагою всього 3,6 кг інтригує інноваційним матеріалом Lignavolt, який отримують із відходів паперової промисловості, пише The News Wheel.
В основі технології вуглецева речовина з нанопористою структурою, яку виготовляють з лігніну, волокнистого залишку від виробництва паперу. На відміну від традиційних матеріалів для акумуляторів, Lignavolt не містить рідкоземельних металів, що робить його екологічно чистим і доступним.
Суперконденсатори, на відміну від акумуляторів, зберігають енергію не за рахунок хімічних реакцій, а за допомогою фізичного накопичення заряду. Завдяки цьому вони можуть заряджатися і розряджатися практично миттєво.
У чому переваги
Хоча суперконденсатори не підходять для повністю електричних автомобілів через швидку саморозрядку, для гібридів це перспективне рішення.
- Миттєва віддача потужності: Суперконденсатор може дуже швидко віддавати великі порції енергії, наприклад, при різкому прискоренні, значно підвищуючи динаміку автомобіля. За заявою Allotrope, їхній пристрій здатен подвоїти вихідну потужність звичайного сімейного гібридного кросовера.
- Надшвидке відновлення: на повну рекуперацію енергії при гальмуванні йде всього шість секунд. Літій-іонній батареї для цього знадобився б блок розміром із шафу і вартістю близько $2000. Суперконденсатор від Allotrope коштує всього близько $100.
- Довговічність і надійність: Суперконденсатори практично не деградують з часом. На відміну від акумуляторів, їхня продуктивність не падає після тисяч циклів, і вони не бояться ні спеки, ні холоду, що позбавляє необхідності в складних і дорогих системах терморегуляції.
Ця технологія — ключ до легких і доступних гібридних авто. Компактний суперкоденсатор може замінити собою громіздкі і дорогі високовольтні батареї, забезпечуючи при цьому кращу динаміку і не втрачаючи ефективності з роками.
Раніше Фокус писав, що заміна літієвим батареям стане кращою. Китайські вчені виявили причину швидкої деградації натрій-іонних акумуляторів — так звану кисневу пастку. Це відкриття дає ключ до створення більш стабільних і довговічних елементів, здатних конкурувати з літій-іонними.