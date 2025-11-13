Солнечные панели сэкономят украинцам 1 млн гривен: где их установили (фото)
Ровенская областная клиническая больница, где ежегодно лечатся более 40 000 человек, теперь частично работает на солнечной энергии. На ее крыше установили 387 солнечных панелей, которые позволят медицинскому учреждению экономить около 1 миллиона гривен в год.
Больница стала одним из победителей конкурса "Солнце для Украины", который проводит Greenpeace в партнерстве с немецким фондом BIOHAUS-Stiftung. В рамках проекта уже 10 украинских больниц получили бесплатные солнечные электростанции, сообщает Greenpeace.
Установка солнечной станции — это важный шаг для повышения устойчивости и энергонезависимости медицинского учреждения, особенно в условиях постоянных атак на энергосистему.
"С начала полномасштабного вторжения всегда существовал риск блэкаутов. Он не уменьшился. Кроме того, оборудование в нашей больнице энергоемкое. Поэтому солнечная станция поможет экономить электроэнергию и тратить сэкономленные средства на другие нужды", — подчеркнул директор больницы Виктор Ткач.
Общая мощность 387 установленных модулей составляет 100 кВт. По подсчетам, за год они будут генерировать достаточно электричества, чтобы больница сэкономила на счетах около 1 миллиона гривен. Панели уже установлены и подключены к сети.
"Установка солнечных панелей в Ровенской больнице — это шаг к распределенной, децентрализованной, чистой и устойчивой генерации. Это то, что нашей стране нужно сейчас как никогда, учитывая войну и постоянные атаки России на нашу энергосистему", — отметила Полина Колодяжная, руководитель программы в Greenpeace Украина.
Этот проект — не только про экономию и энергонезависимость. Он также демонстрирует рост экологической ответственности и стремление украинских громад к модернизации и внедрению современных технологий даже в самые тяжелые времена.
