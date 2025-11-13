Сонячні панелі заощадять українцям 1 млн гривень: де їх встановили (фото)

Рівненська обласна клінічна лікарня, де щороку лікуються понад 40 000 осіб, тепер частково працює на сонячній енергії. На її даху встановили 387 сонячних панелей, які дадуть змогу медичному закладу економити близько 1 мільйона гривень на рік.

Лікарня стала одним із переможців конкурсу "Сонце для України", який проводить Greenpeace у партнерстві з німецьким фондом BIOHAUS-Stiftung. У рамках проєкту вже 10 українських лікарень отримали безкоштовні сонячні електростанції, повідомляє Greenpeace.

Встановлення сонячної станції — це важливий крок для підвищення стійкості та енергонезалежності медичного закладу, особливо в умовах постійних атак на енергосистему.

"Від початку повномасштабного вторгнення завжди існував ризик блекаутів. Він не зменшився. Крім того, обладнання в нашій лікарні енергоємне. Тож сонячна станція допоможе економити електроенергію і витрачати зекономлені кошти на інші потреби", — наголосив директор лікарні Віктор Ткач.

Рівненська обласна клінічна лікарня із сонячними панелями Фото: Greenpeace

Загальна потужність 387 встановлених модулів становить 100 кВт. За підрахунками, за рік вони генеруватимуть достатньо електрики, щоб лікарня заощадила на рахунках близько 1 мільйона гривень. Панелі вже встановлені та підключені до мережі.

"Встановлення сонячних панелей у Рівненській лікарні — це крок до розподіленої, децентралізованої, чистої та сталої генерації. Це те, що нашій країні потрібно зараз як ніколи з огляду на війну та постійні атаки Росії на нашу енергосистему", — зазначила Поліна Колодяжна, керівниця програми в Greenpeace Україна.

Цей проєкт — не лише про економію та енергонезалежність. Він також демонструє зростання екологічної відповідальності та прагнення українських громад до модернізації та впровадження сучасних технологій навіть у найважчі часи.

