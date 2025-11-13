В Австралии отличились: 1 млн солнечных панелей не успели установить, а уже хотят выбросить

Компания ACEN (Австралия) отправит на переработку миллион фотоэлементов, находящихся в составе солнечной электростанции Stubbo Solar.

Проект Stubbo Solar компании ACEN Australia мощностью 520 МВт стал первой в стране солнечной электростанцией промышленного масштаба. Но недавно компания объявила, что почти миллион солнечных панелей, находящихся на его площадке, будут переработаны или повторно использованы по окончании срока службы, пишет powerphilippines.com.

Stubbo Solar начала выработку электроэнергии в этом году и планирует выйти на полную коммерческую эксплуатацию к концу ноября. Проект уже заключил 20-летний долгосрочный договор на обслуживание в рамках первого аукциона по возобновляемым источникам энергии и системам хранения в Новом Южном Уэльсе.

Компания получила специальный сертификат, подтверждающий ее возможности по переработке фотоэлементов. Это говорит о том, что миллион панелей не будут выброшены на свалку в виде мусора, а получат вторую жизнь, говорится в материале.

ACEN Australia заявила, что это признание подчеркивает приверженность компании принципам ответственного развития и долгосрочной устойчивости в условиях подготовки страны к значительному увеличению объемов отходов в сфере солнечной энергетики к 2030 году. В настоящее время компания располагает более чем 1 ГВт действующими активами и более 10 ГВт на стадии разработки по всей Австралии.

