Топ-5 худших недостатков солнечных панелей, о которых вы даже не подозревали (фото)

Солнечные панели считаются чистым и выгодным источником энергии. Однако, помимо очевидных преимуществ, у них есть и ряд проблем, о которых часто умалчивают сторонники возобновляемой энергетики.

Хотя в долгосрочной перспективе плюсы солнечной энергии, как правило, перевешивают минусы, о потенциальных "подводных камнях" батарей стоит помнить. Эксперты из Solsken Energy назвали несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание перед покупкой панелей. Фокус дополнил отчет малоизвестными фактами.

Аккумуляторы стоят дороже самих панелей

Сами по себе солнечные модули не спасают во время блэкаутов. Для автономной работы им необходимы гибридный инвертор и система хранения энергии — то есть аккумуляторы. Стоимость качественных литий-ионных или литий-железо-фосфатных (LiFePO4) батарей может легко превысить стоимость самих панелей. Таким образом, реальная энергетическая независимость — это далеко не дешевое мероприятие.

Деградация и сезонность выработки

Панели не вечны. Их эффективность со временем снижается — в среднем на 0,5-1% в год. Это означает, что через 25 лет станция будет вырабатывать примерно на 20% меньше энергии. Кроме того, их производительность сильно зависит от погоды и времени года. Зимой, когда световой день короткий, а небо часто затянуто тучами, выработка может падать в 5-10 раз по сравнению с летними месяцами. Именно в тот период, когда отключения света наиболее вероятны, солнечная электростанция способна подвести.

Солнечные панели днем и ночью (иллюстративное фото) Фото: dreamstime.com

Уязвимость к поломкам

Дорогостоящая система из десятков панелей и аккумуляторов может быть парализована из-за выхода из строя одной маленькой, но ключевой детали — инвертора или контроллера заряда. Без них вся установка превращается в бесполезный набор железа на крыше. А ремонт или замена такого компонента может занять много времени, особенно в условиях дефицита комплектующих.

Сложность переезда

В отличие от генератора, который относительно легко брать с собой, стационарная солнечная электростанция — это капитальное сооружение. Демонтировать, перевезти и заново установить ее на новом месте — весьма сложный и дорогостоящий процесс. По сути, это инвестиция, которая привязывает вас к конкретной локации.

Экологическая проблема

Хотя солнечная энергия и является "чистой" в процессе эксплуатации, последствия от производства и утилизации панелей плохо сказываются на природе, а впоследствии — на здоровье людей. Солнечные батареи содержат тяжелые металлы (свинец, кадмий) и другие вредные вещества. Проблема их массовой и безопасной переработки до сих пор не решена в глобальном масштабе, что создает отложенную экологическую угрозу.

Несмотря на все эти изъяны, солнечная энергия остается одним из самых перспективных направлений. Она действительно помогает экономить на счетах и снижает зависимость от общей сети. Но стоит помнить, что любая долгосрочная инвестиция несет свои риски.

