Топ 5 найгірших недоліків сонячних панелей, про які ви навіть не підозрювали (фото)

Сонячні панелі вважаються чистим і вигідним джерелом енергії. Однак, крім очевидних переваг, у них є і низка проблем, про які часто замовчують прихильники відновлюваної енергетики.

Хоча в довгостроковій перспективі плюси сонячної енергії, як правило, переважують мінуси, про потенційні "підводні камені" батарей варто пам'ятати. Експерти з Solsken Energy назвали кілька нюансів, на які варто звернути увагу перед покупкою панелей. Фокус доповнив звіт маловідомими фактами.

Акумулятори коштують дорожче самих панелей

Самі по собі сонячні модулі не рятують під час блекаутів. Для автономної роботи їм необхідні гібридний інвертор і система зберігання енергії — тобто акумулятори. Вартість якісних літій-іонних або літій-залізо-фосфатних (LiFePO4) батарей може легко перевищити вартість самих панелей. Таким чином, реальна енергетична незалежність — це далеко не дешевий захід.

Деградація і сезонність вироблення

Панелі не вічні. Їхня ефективність із часом знижується — у середньому на 0,5-1% на рік. Це означає, що через 25 років станція вироблятиме приблизно на 20% менше енергії. Крім того, їхня продуктивність сильно залежить від погоди і пори року. Взимку, коли світловий день короткий, а небо часто затягнуте хмарами, вироблення може падати в 5-10 разів порівняно з літніми місяцями. Саме в той період, коли відключення світла найімовірніші, сонячна електростанція здатна підвести.

Сонячні панелі вдень і вночі (ілюстративне фото) Фото: dreamstime.com

Уразливість до поломок

Дорога система з десятків панелей і акумуляторів може бути паралізована через вихід з ладу однієї маленької, але ключової деталі — інвертора або контролера заряду. Без них вся установка перетворюється на непотрібний набір заліза на даху. А ремонт або заміна такого компонента може зайняти багато часу, особливо в умовах дефіциту комплектуючих.

Складність переїзду

На відміну від генератора, який відносно легко брати з собою, стаціонарна сонячна електростанція — це капітальна споруда. Демонтувати, перевезти і заново встановити її на новому місці — вельми складний і дорогий процес. По суті, це інвестиція, яка прив'язує вас до конкретної локації.

Екологічна проблема

Хоча сонячна енергія і є "чистою" в процесі експлуатації, наслідки від виробництва та утилізації панелей погано позначаються на природі, а згодом — на здоров'ї людей. Сонячні батареї містять важкі метали (свинець, кадмій) та інші шкідливі речовини. Проблема їхньої масової та безпечної переробки досі не вирішена в глобальному масштабі, що створює відкладену екологічну загрозу.

Незважаючи на всі ці вади, сонячна енергія залишається одним із найперспективніших напрямків. Вона дійсно допомагає економити на рахунках і знижує залежність від загальної мережі. Але варто пам'ятати, що будь-яка довгострокова інвестиція несе свої ризики.

