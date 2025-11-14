Интернет на смартфоне заработает в разы быстрее: помогут эти 5 простых трюков

У каждого пользователя бывает момент, когда кажется, что веб-браузер еле движется, и хочется ускорить его работу. Для этого уже есть множество способов – и всевозможные расширения, и даже браузеры с искусственным интеллектом. Но на самом деле не стоит так заморачиваться.

Иногда наибольший эффект дают самые простые приемы, пишет makeuseof.com. Издание называет 5 простых трюков, которые сделают вашу работу быстрее, причем они универсальны и работают во всех основных браузерах.

Быстрый доступ

Функция автозаполнения в браузере может ускорить ввод URL-адресов, но это все равно утомляет, когда вы хотите открыть несколько сайтов одновременно. Тогда пригодится настройка закладок – закрепите часто используемые сайты на соответствующей панели, чтобы они всегда были под рукой. Еще есть функция "Экспресс-панель", которая работает по такому же принципу.

Более продуманно можно подойти и к настройке URL-адресов. Например, вместо того, чтобы добавлять в закладки только gmail.com, можно сохранить ссылку, которая сразу перенаправит вас на определенный аккаунт или папку Gmail. Таким же способом добавляются плейлисты YouTube и документы Google Docs.

Відео дня

Вкладки автозагрузки

Если вам часто приходится открывать одни и те же веб-сайты, вы можете настроить автоматическое открытие определенных вкладок при каждом запуске браузера. Еще один вариант – восстановить вкладки с последнего сеанса (это пригодится, например, после перезагрузки компьютера, чтобы не открывать все заново).

Можно и просто добавить все открытые вкладки в закладки сразу. Так вы сможете оставить их, пока они не нужны, а потом снова открыть в любой момент.

Сортировка по группам

Когда у вас постоянно открыто несколько десятков вкладок, то сохранить порядок практически невозможно. Но вместо того, чтобы каждый раз искать в этом многообразии потерявшуюся вкладку, можно отсортировать ваши вкладки по группам.

Например, рабочие вкладки можно выделить синим цветом, информативные – зеленым, развлекательные – красным, и так далее. Можно будет даже сворачивать такие группы целиком, чтобы видеть названия вкладок и легко переключаться между ними.

Использование профилей

Это, пожалуй, одна из самых недооцененных функций. Почему-то пользователи обычно даже не догадываются, что можно ее настроить – и существенно упростить себе жизнь.

Вы можете создать отдельные профили для разных сфер жизни. Каждый из них будет работать как отдельный браузер со своими собственными данными, закладками и настройками, и они не будут мешать друг другу.

Полезные сочетания клавиш

Этот прием позволит отказаться от мыши (не насовсем, но ее использование действительно заметно сократится) и выполнять действия клавишами. Их полезных сочетаний, между прочим, намного больше, чем привычные нам Ctrl+C/Ctrl +V.

Так что, в принципе, вам и не понадобятся инструменты ИИ или какие-то сложные расширения, чтобы максимально оптимизировать работу со своим интернет-браузером.

Ранее стало известно, почему новые браузеры с ИИ несут скрытую угрозу. Дело оказалось в том, что этих "умных помощников" легко могут взломать злоумышленники, а потом использовать их для кражи личных данных.