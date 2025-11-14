Інтернет на смартфоні запрацює в рази швидше: допоможуть ці 5 простих трюків

У кожного користувача буває момент, коли здається, що веб-браузер ледве рухається, і хочеться прискорити його роботу. Для цього вже є безліч способів — і всілякі розширення, і навіть браузери зі штучним інтелектом. Але насправді не варто так заморочуватися.

Іноді найбільший ефект дають найпростіші прийоми, пише makeuseof.com. Видання називає 5 простих трюків, які зроблять вашу роботу швидшою, до того ж вони універсальні і працюють у всіх основних браузерах.

Швидкий доступ

Функція автозаповнення в браузері може прискорити введення URL-адрес, але це все одно стомлює, коли ви хочете відкрити кілька сайтів одночасно. Тоді стане в пригоді налаштування закладок — закріпіть часто використовувані сайти на відповідній панелі, щоб вони завжди були під рукою. Ще є функція "Експрес-панель", яка працює за таким самим принципом.

Більш продумано можна підійти і до налаштування URL-адрес. Наприклад, замість того, щоб додавати до закладок лише gmail.com, можна зберегти посилання, яке одразу перенаправить вас на певний акаунт або папку Gmail. У такий самий спосіб додаються плейлисти YouTube і документи Google Docs.

Відео дня

Вкладки автозавантаження

Якщо вам часто доводиться відкривати одні й ті самі веб-сайти, ви можете налаштувати автоматичне відкриття певних вкладок під час кожного запуску браузера. Ще один варіант — відновити вкладки з останнього сеансу (це стане в пригоді, наприклад, після перезавантаження комп'ютера, щоб не відкривати все заново).

Можна і просто додати всі відкриті вкладки в закладки відразу. Так ви зможете залишити їх, поки вони не потрібні, а потім знову відкрити в будь-який момент.

Сортування за групами

Коли у вас постійно відкрито кілька десятків вкладок, то зберегти порядок практично неможливо. Але замість того, щоб щоразу шукати в цьому різноманітті загублену вкладку, можна впорядкувати ваші вкладки за групами.

Наприклад, робочі вкладки можна виділити синім кольором, інформативні — зеленим, розважальні — червоним і так далі. Можна буде навіть згортати такі групи цілком, щоб бачити назви вкладок і легко перемикатися між ними.

Використання профілів

Це, мабуть, одна з найбільш недооцінених функцій. Чомусь користувачі зазвичай навіть не здогадуються, що можна її налаштувати — і суттєво спростити собі життя.

Ви можете створити окремі профілі для різних сфер життя. Кожен із них працюватиме як окремий браузер зі своїми власними даними, закладками та налаштуваннями, і вони не заважатимуть один одному.

Корисні поєднання клавіш

Цей прийом дасть змогу відмовитися від миші (не назовсім, але її використання дійсно помітно скоротиться) і виконувати дії клавішами. Їхніх корисних поєднань, між іншим, набагато більше, ніж звичні нам Ctrl+C/Ctrl +V.

Тож, у принципі, вам і не знадобляться інструменти ШІ або якісь складні розширення, щоб максимально оптимізувати роботу зі своїм інтернет-браузером.

Раніше стало відомо, чому нові браузери з ШІ несуть приховану загрозу. Річ виявилася в тому, що цих "розумних помічників" легко можуть зламати зловмисники, а потім використовувати їх для крадіжки особистих даних.