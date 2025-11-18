Телевизоры начнут экономить вам электроэнергию: помогут 5 простых настроек

Современные телевизоры потребляют гораздо меньше электроэнергии, чем модели десятилетней давности. Но и это не предел – благодаря нескольким настройкам можно сэкономить еще больше.

Затраты на энергопотребление помогли снизить новые технологии, поясняет zdnet.com. Например, телевизоры со светодиодной подсветкой и OLED-дисплеями потребляют меньше энергии, чем традиционные ЖК-дисплеи. В целом, энергопотребление зависит от размера дисплея: чем он больше, тем больше и энергозатраты.

Однако есть возможность уменьшить расход электричества при каждом включении телевизора. Издание называет 5 настроек, которые надо включить для большей экономии.

Уменьшите яркость

Тут вроде бы все логично. Но, в то же время, яркость любого телевизора – это довольно сложный параметр. Умеренная яркость может заметно улучшить качество изображения, но избыточная – будет искажать четкость и контрастность. К тому же, очень яркие телевизоры стоят дороже, а такая трата денег может оказаться ненужной.

Некоторые новые телевизоры сразу оснащены датчиками, которые оценивают окружающее освещение и автоматически регулируют яркость. А для того, чтобы уменьшить яркость вручную, найдите на телевизоре режим "Эко" или "Фильм" и выберите один из них. Между прочим, для зрения умеренное снижение яркости тоже будет полезно.

Установите таймер сна

Эту рекомендацию оценят те, кто привык ложиться спать при включенном телевизоре. Если установить соответствующий таймер, то телевизор автоматически выключится по истечении определенного промежутка времени, – например, если он не используется в течение двух часов. Это похоже на режим ожидания, который, кстати, тоже можно включить.

Выключайте экран

Когда вы слушаете музыку через телевизор, визуальная составляющая вам не особо нужна, поэтому на время дисплей можно просто выключить. У многих телевизоров есть специальная настройка, позволяющая полностью отключить экран. Если же такой опции на вашем телевизоре нет, можно, опять-таки, уменьшить яркость.

То же самое касается использования телевизора, когда он работает просто, как "фон". Если вы не следите за происходящим на экране, можно сэкономить, временно отключив подсветку.

Полностью выключайте питание

По подсчетам специалистов, новые телевизоры потребляют около 55 киловатт-часов (кВт/ч) в год. Даже когда вы выключаете телевизор с помощью пульта, он, как правило, переходит в режим ожидания и продолжает потреблять около 0,4 Вт.

Чтобы действительно ограничить энергопотребление телевизора, его рекомендуют подключить к удлинителю вместе с другими устройствами, чтобы можно было быстро включать и выключать их все.

OLED или ЖК-дисплей

Если вы хотите сократить потребление энергии, то выбирайте лучше OLED-телевизор. Пиксели в таких телевизорах излучают собственный свет и могут включаться и выключаться по отдельности. Такое точное управление обеспечивает более глубокий черный цвет, более высокую контрастность – а бонусом идет снижение общего энергопотребления. Поскольку отдельные пиксели отключаются при отображении темных сцен, OLED-телевизоры потребляют меньше энергии по сравнению с ЖК-дисплеями, которым требуется постоянно включенная подсветка.

Ранее эксперты дали рекомендации, как отличить дорогой телевизор от дешевого. Главным критерием оказалась панель телевизора: на премиум-моделях всегда используется технология OLED.