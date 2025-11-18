Телевізори почнуть економити вам електроенергію: допоможуть 5 простих налаштувань

Сучасні телевізори споживають набагато менше електроенергії, ніж моделі десятирічної давності. Але і це не межа — завдяки кільком налаштуванням можна заощадити ще більше.

Витрати на енергоспоживання допомогли знизити нові технології, пояснює zdnet.com. Наприклад, телевізори зі світлодіодним підсвічуванням і OLED-дисплеями споживають менше енергії, ніж традиційні РК-дисплеї. Загалом, енергоспоживання залежить від розміру дисплея: що він більший, то більші й енерговитрати.

Однак є можливість зменшити витрату електрики під час кожного вмикання телевізора. Видання називає 5 налаштувань, які треба увімкнути для більшої економії.

Зменшіть яскравість

Тут начебто все логічно. Але, водночас, яскравість будь-якого телевізора — це досить складний параметр. Помірна яскравість може помітно поліпшити якість зображення, але надлишкова — спотворюватиме чіткість і контрастність. До того ж, дуже яскраві телевізори коштують дорожче, а така трата грошей може виявитися непотрібною.

Деякі нові телевізори одразу оснащені датчиками, які оцінюють навколишнє освітлення й автоматично регулюють яскравість. А для того, щоб зменшити яскравість вручну, знайдіть на телевізорі режим "Еко" або "Фільм" і виберіть один із них. Між іншим, для зору помірне зниження яскравості теж буде корисним.

Встановіть таймер сну

Цю рекомендацію оцінять ті, хто звик лягати спати при ввімкненому телевізорі. Якщо встановити відповідний таймер, то телевізор автоматично вимкнеться після закінчення певного проміжку часу, — наприклад, якщо він не використовується протягом двох годин. Це схоже на режим очікування, який, до речі, теж можна ввімкнути.

Вимикайте екран

Коли ви слухаєте музику через телевізор, візуальна складова вам не особливо потрібна, тому на час дисплей можна просто вимкнути. У багатьох телевізорів є спеціальне налаштування, що дає змогу повністю вимкнути екран. Якщо ж такої опції на вашому телевізорі немає, можна, знову-таки, зменшити яскравість.

Те ж саме стосується використання телевізора, коли він працює просто, як "фон". Якщо ви не стежите за тим, що відбувається на екрані, можна заощадити, тимчасово відключивши підсвічування.

Повністю вимикайте живлення

За підрахунками фахівців, нові телевізори споживають близько 55 кіловат-годин (кВт/год) на рік. Навіть коли ви вимикаєте телевізор за допомогою пульта, він, як правило, переходить у режим очікування і продовжує споживати близько 0,4 Вт.

Щоб дійсно обмежити енергоспоживання телевізора, його рекомендують під'єднати до подовжувача разом з іншими пристроями, щоб можна було швидко вмикати та вимикати їх усі.

OLED або РК-дисплей

Якщо ви хочете скоротити споживання енергії, то вибирайте краще OLED-телевізор. Пікселі в таких телевізорах випромінюють власне світло і можуть вмикатися і вимикатися окремо. Таке точне управління забезпечує глибший чорний колір, вищу контрастність — а бонусом йде зниження загального енергоспоживання. Оскільки окремі пікселі відключаються під час відображення темних сцен, OLED-телевізори споживають менше енергії порівняно з РК-дисплеями, яким потрібне постійно ввімкнене підсвічування.

Раніше експерти дали рекомендації, як відрізнити дорогий телевізор від дешевого. Головним критерієм виявилася панель телевізора: на преміум-моделях завжди використовується технологія OLED.