Индия получает энергию из воздуха с помощью "загадочного" устройства: как оно работает

США недавно объявили о проекте стоимостью 1 миллиард долларов, который направлен на обеспечение электроэнергией более 2,3 миллионов домов с помощью газопроводов. Япония активно использует водород в качестве основного источника энергии. А Индия сосредоточена на собственной разработке, которая затмит источники энергии, используемые другими странами, пишет ecoticias.com.

Подходы США, Японии и Индии к производству энергии

США и Япония — страны, которые больше полагаются на ископаемое топливо, чем на чистую энергию, в то время как Индия больше зависит от чистой энергии. Это означает, что большинство проектов по производству энергии в США и Японии сосредоточены на увеличении производства ископаемого топлива.

Эти страны понимают важность предотвращения изменения климата, вызванного ископаемым топливом, но они еще не полностью перешли на чистую энергетику из-за краткосрочных экономических выгод, которые приносит ископаемое топливо. Например, Америка использует постановления на уровне штатов для стимулирования инвестиций в чистую энергетику, в то время как Япония популяризировала "Революцию зеленой трансформации", направленную на продвижение чистой энергии.

В то время как данные государства колеблются между инвестициями в чистую энергетику и ископаемое топливо, Индия остается приверженной курсу на увеличение производства чистой энергии по сравнению с ископаемым топливом. Поэтому неудивительно, что Индия представила уникальное устройство, способное получать энергию из воздуха.

Цинк-воздушная батарея Фото: скриншот

Как новое устройство получает энергию из воздуха

Загадочное устройство, разработанное в Индии, известно как цинково-воздушная батарея, которая вырабатывает энергию, всасывая обычный воздух. Ученые из Индийского института наук удостоились признания за проведение обширных исследований, которые привели к разработке данного аккумуляторного устройства. Батарея может сыграть ключевую роль в снижении загрязнения воды и способно генерировать перекись водорода нетрадиционным, безопасным способом, который не требует больших затрат и, что еще важнее, не наносит вреда окружающей среде.

Как индийская цинково-воздушная батарея вырабатывает энергию из воздуха? Кислород из воздуха поступает в аккумулятор и образует ионы, которые в конечном итоге реагируют с цинком, производя электричество. Эта батарея проста в производстве.

Индия вышла на новый уровень, став одной из влиятельных фигур в индустрии чистой энергии. Устройство обладает безграничным потенциалом для решения множества задач в энергетической отрасли, особенно связанных с производством и хранением энергии. Поскольку Америка зависит от газа, а Япония — от водорода, Индия придерживается своего собственного пути, который может быть плодотворным, но не гарантирует краткосрочного успеха. В конечном итоге, у всего мира может не остаться иного выбора, кроме как обратиться к цинково-воздушной батарее, подытоживают авторы.

Ранее мы писали о том, что цинковые батареи заменят литиевые. Цинковые аккумуляторы сегодня считаются перспективной альтернативой традиционной литий-ионной технологии, предлагая более широкий диапазон рабочих температур, более долгий срок службы и более низкую стоимость за киловатт-час.