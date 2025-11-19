Індія отримує енергію з повітря за допомогою "загадкового" пристрою: як він працює

Індія вийшла на новий рівень, ставши однією з впливових фігур в індустрії чистої енергії. Новий пристрій має безмежний потенціал для вирішення безлічі завдань в енергетичній галузі.

США нещодавно оголосили про проєкт вартістю 1 мільярд доларів, який спрямований на забезпечення електроенергією понад 2,3 мільйона будинків за допомогою газопроводів. Японія активно використовує водень як основне джерело енергії. А Індія зосереджена на власній розробці, яка затьмарить джерела енергії, що використовуються іншими країнами, пише ecoticias.com.

Підходи США, Японії та Індії до виробництва енергії

США і Японія — країни, які більше покладаються на викопне паливо, ніж на чисту енергію, в той час як Індія більше залежить від чистої енергії. Це означає, що більшість проєктів з виробництва енергії в США і Японії зосереджені на збільшенні виробництва викопного палива.

Відео дня

Ці країни розуміють важливість запобігання зміни клімату, спричиненої викопним паливом, але вони ще не повністю перейшли на чисту енергетику через короткострокові економічні вигоди, які приносить викопне паливо. Наприклад, Америка використовує постанови на рівні штатів для стимулювання інвестицій у чисту енергетику, тоді як Японія популяризувала "Революцію зеленої трансформації", спрямовану на просування чистої енергії.

У той час як ці держави коливаються між інвестиціями в чисту енергетику і викопне паливо, Індія залишається прихильною до курсу на збільшення виробництва чистої енергії порівняно з викопним паливом. Тому не дивно, що Індія представила унікальний пристрій, здатний отримувати енергію з повітря.

Цинк-повітряна батарея Фото: скриншот

Як новий пристрій отримує енергію з повітря

Загадковий пристрій, розроблений в Індії, відомий як цинково-повітряна батарея, яка виробляє енергію, всмоктуючи звичайне повітря. Вчені з Індійського інституту наук удостоїлися визнання за проведення обширних досліджень, які призвели до розробки цього акумуляторного пристрою. Батарея може зіграти ключову роль у зниженні забруднення води і здатна генерувати перекис водню нетрадиційним, безпечним способом, який не вимагає великих витрат і, що ще важливіше, не завдає шкоди навколишньому середовищу.

Як індійська цинково-повітряна батарея виробляє енергію з повітря? Кисень із повітря надходить до акумулятора й утворює іони, які в кінцевому підсумку реагують із цинком, виробляючи електрику. Ця батарея проста у виробництві.

Індія вийшла на новий рівень, ставши однією з впливових фігур в індустрії чистої енергії. Пристрій має безмежний потенціал для вирішення безлічі завдань в енергетичній галузі, особливо пов'язаних із виробництвом і зберіганням енергії. Оскільки Америка залежить від газу, а Японія — від водню, Індія дотримується свого власного шляху, який може бути плідним, але не гарантує короткострокового успіху. Зрештою, у всього світу може не залишитися іншого вибору, окрім як звернутися до цинково-повітряної батареї, підсумовують автори.

Раніше ми писали про те, що цинкові батареї замінять літієві. Цинкові акумулятори сьогодні вважаються перспективною альтернативою традиційній літій-іонній технології, пропонуючи ширший діапазон робочих температур, довший термін служби і нижчу вартість за кіловат-годину.