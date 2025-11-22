Смартфоны Android и iPhone теперь могут обмениваться файлами, но есть один нюанс

Обмен файлами между смартфонами с разными ОС давно был одной из самых распространенных пользовательских проблем. Похоже, что задачу удалось решить, – но это пока не точно.

Функция Quick Share от Google наконец-то сможет "законнектиться" с AirDrop от Apple, пишет zdnet.com. Пользователи смартфонов Android и iPhone теперь могут обмениваться файлами, однако пока что такой обмен со стороны Android поддерживают только телефоны Pixel 10. Правда, компания Google уже заверила, что скоро распространит эту технологию и на другие устройства Android.

Как напоминает издание, раньше iOS и Android могли вообще не пересекаться. Функция передачи файлов AirDrop отлично работала на смартфонах iPhone, планшетах iPad или ноутбуках Mac, но за пределы экосистемы Apple не выходила. В этом и заключается основное отличие двух систем – iOS по сути замкнутая, а Android – гораздо более свободная и открытая. Впрочем, такие же ограничения были и у функции Quick Share – передавать или получать файлы с iPhone было нельзя. Так что пользователи iPhone и Android оставались разделенными, пока Google не сделала первый шаг к сближению.

Відео дня

Компания объявила о том, что обмен файлами между разными смартфонами становится реальностью. Сначала функция Quick Share запускается на устройстве Android, а затем пользователь выбирает файлы, которыми он хочет поделиться. Quick Share ищет близлежащие устройства, включая и iPhone. Когда нужный iPhone появится в поле зрения, его надо выбрать на телефоне Android. Затем на iPhone появится AirDrop и переспросит насчет передачи файла. Собеседник подтверждает и получает файл-передачу с Android.

Еще компания Google подчеркнула, что внедрила надежные меры защиты пользовательских файлов во время их передачи с одного телефона на другой. Таким образом, новая функция демонстрирует реальное достижение на пути объединения пользователей iPhone и Android. Издание напоминает немного предыстории: еще в мае 2024 года Apple и Google представили функцию, предназначенную для оповещения пользователей iOS и Android о любых устройствах с поддержкой Bluetooth, отслеживающих их без их ведома или согласия. С выпуском iOS 18 в конце того же года Apple наконец-то внедрила RCS (Rich Communications Service) на iPhone, и это позволило пользователям iOS и Android обмениваться сообщениями в формате RCS.

Такой шаг к сближению особенно важен в контексте того, что Apple и Google уже давно являются непримиримыми конкурентами на мобильном рынке. Между ними были даже судебные тяжбы. Но, как отмечают специалисты, бывает, что даже такие яростные соперники на время отказываются от борьбы, чтобы действовать в интересах всех пользователей.

Так что единственным барьером пока что является ограниченность новой функции смартфонами Pixel 10. Но, с учетом наметившейся тенденции, можно рассчитывать, что в ближайшем будущем новинку подхватят и другие устройства Android.

Ранее стало известно, почему смартфоны iPhone все еще отстают от Android. В частности, среди недостатков эксперты называли все еще слабого голосового помощника Siri.