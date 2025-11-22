Смартфони Android і iPhone тепер можуть обмінюватися файлами, але є один нюанс

Обмін файлами між смартфонами з різними ОС давно був однією з найпоширеніших користувацьких проблем. Схоже, що завдання вдалося вирішити, — але це поки не точно.

Функція Quick Share від Google нарешті зможе "законнектитися" з AirDrop від Apple, пише zdnet.com. Користувачі смартфонів Android і iPhone тепер можуть обмінюватися файлами, однак поки що такий обмін з боку Android підтримують тільки телефони Pixel 10. Щоправда, компанія Google вже запевнила, що скоро поширить цю технологію і на інші пристрої Android.

Як нагадує видання, раніше iOS і Android могли взагалі не перетинатися. Функція передачі файлів AirDrop відмінно працювала на смартфонах iPhone, планшетах iPad або ноутбуках Mac, але за межі екосистеми Apple не виходила. У цьому і полягає основна відмінність двох систем — iOS по суті замкнута, а Android — набагато вільніша і відкритіша. Втім, такі ж обмеження були і у функції Quick Share — передавати або отримувати файли з iPhone було не можна. Тож користувачі iPhone і Android залишалися розділеними, поки Google не зробила перший крок до зближення.

Компанія оголосила про те, що обмін файлами між різними смартфонами стає реальністю. Спочатку функція Quick Share запускається на пристрої Android, а потім користувач вибирає файли, якими він хоче поділитися. Quick Share шукає прилеглі пристрої, включно з iPhone. Коли потрібний iPhone з'явиться в полі зору, його треба вибрати на телефоні Android. Потім на iPhone з'явиться AirDrop і перепитає щодо передачі файлу. Співрозмовник підтверджує і отримує файл-передачу з Android.

Ще компанія Google наголосила, що впровадила надійні заходи захисту користувацьких файлів під час їхнього передавання з одного телефону на інший. Таким чином, нова функція демонструє реальне досягнення на шляху об'єднання користувачів iPhone та Android. Видання нагадує трохи передісторії: ще в травні 2024 року Apple і Google презентували функцію, призначену для оповіщення користувачів iOS і Android про будь-які пристрої з підтримкою Bluetooth, які відстежують їх без їхнього відома або згоди. З випуском iOS 18 наприкінці того ж року Apple нарешті впровадила RCS (Rich Communications Service) на iPhone, і це дало змогу користувачам iOS і Android обмінюватися повідомленнями у форматі RCS.

Такий крок до зближення особливо важливий у контексті того, що Apple і Google вже давно є непримиренними конкурентами на мобільному ринку. Між ними були навіть судові тяжби. Але, як зазначають фахівці, буває, що навіть такі запеклі суперники на певний час відмовляються від боротьби, щоб діяти в інтересах усіх користувачів.

Так що єдиним бар'єром поки що є обмеженість нової функції смартфонами Pixel 10. Але, з урахуванням тенденції, що намітилася, можна розраховувати, що в найближчому майбутньому новинку підхоплять і інші пристрої Android.

