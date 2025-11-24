В США добывают солнечную энергию без панелей и раздают всем желающим: как это работает

Солнечная энергия без панелей позволит всем жителям Нью-Йорка делиться возобновляемой энергией, вырабатываемой местными солнечными электростанциями.

Отсутствие панелей позволит домовладельцам получить доступ к чистой энергии без чрезмерных первоначальных затрат. Это важный шаг на пути к переходу Нью-Йорка к более чистому энергетическому будущему, пишет ecoticias.com.

Солнечная революция в Нью-Йорке

В настоящее время в Нью-Йорке разрабатывается более 174 проектов, что в сумме обеспечит 12 000 мегаватт общей мощности. Жители штата могут инвестировать в солнечную энергетику, просто подписавшись на местную солнечную электростанцию.

Электроэнергия с коллективных солнечных электростанций поступает непосредственно в энергосистему штата. Все домохозяйства, участвующие в инициативе по созданию общественных солнечных электростанций, получат льготы по оплате счетов за электроэнергию, что приведет к снижению их счетов за коммунальные услуги. Теперь арендаторы в Нью-Йорке могут установить одну солнечную панель и делиться получаемой чистой энергией с другими.

Солнечная электростанция на крыше высотного дома Фото: The Village Украина

Как добыть электроэнергию без солнечных панелей

Больше нет необходимости устанавливать панели на крыше каждого дома. Разработчики солнечных электростанций установят крупные солнечные батареи, благодаря чему тысячи домохозяйств смогут получать зеленую электроэнергию таким образом.

Национальная энергосистема будет использоваться для определения размера льгот, которые каждый гражданин получает за солнечную энергию, и которые затем будут учитываться при расчете ежемесячного счета за электроэнергию. Участники смогут отказаться от данной инициативы в любой момент, если захотят. Также для участников предусмотрена первоначальная скидка в размере 10%.

Учитывая, что большая часть электроэнергии в штате, как утверждается, поступает из возобновляемых источников, идеальным решением было бы привлечь местное сообщество и предоставить ему возможность коллективно пользоваться преимуществами таких систем возобновляемой энергетики, говорится в материале.

К 2025 году мощность солнечных электростанций в этом сообществе должна превысить 2,5 гигаватта и обеспечить электроэнергией более 40 000 домов. Преимущества этой общественной инициативы в области солнечной энергетики очевидны, есть и сопутствующая экономическая выгода. Такие солнечные электростанции будут способствовать налоговым поступлениям и даже создавать рабочие места в некоторых районах.

Вскоре такие солнечные фермы, как Clear View Solar и Eureka South, начнут обеспечивать электроэнергией весь Нью-Йорк.

