У США добувають сонячну енергію без панелей і роздають усім охочим: як це працює

Сонячна енергія без панелей дасть змогу всім жителям Нью-Йорка ділитися відновлюваною енергією, що виробляється місцевими сонячними електростанціями.

Відсутність панелей дасть змогу домовласникам отримати доступ до чистої енергії без надмірних початкових витрат. Це важливий крок на шляху до переходу Нью-Йорка до більш чистого енергетичного майбутнього, пише ecoticias.com.

Сонячна революція в Нью-Йорку

Наразі в Нью-Йорку розробляється понад 174 проєкти, що в сумі забезпечить 12 000 мегават загальної потужності. Жителі штату можуть інвестувати в сонячну енергетику, просто підписавшись на місцеву сонячну електростанцію.

Електроенергія з колективних сонячних електростанцій надходить безпосередньо в енергосистему штату. Усі домогосподарства, які беруть участь в ініціативі зі створення громадських сонячних електростанцій, отримають пільги з оплати рахунків за електроенергію, що призведе до зниження їхніх рахунків за комунальні послуги. Тепер орендарі в Нью-Йорку можуть встановити одну сонячну панель і ділитися одержуваною чистою енергією з іншими.

Відео дня

Сонячна електростанція на даху висотного будинку Фото: The Village Украина

Як добути електроенергію без сонячних панелей

Більше немає необхідності встановлювати панелі на даху кожного будинку. Розробники сонячних електростанцій встановлять великі сонячні батареї, завдяки чому тисячі домогосподарств зможуть отримувати зелену електроенергію таким чином.

Національна енергосистема буде використовуватися для визначення розміру пільг, які кожен громадянин отримує за сонячну енергію, і які потім будуть враховуватися під час розрахунку щомісячного рахунку за електроенергію. Учасники зможуть відмовитися від цієї ініціативи в будь-який момент, якщо захочуть. Також для учасників передбачена початкова знижка в розмірі 10%.

З огляду на те, що більша частина електроенергії в штаті, як стверджується, надходить із відновлюваних джерел, ідеальним рішенням було б залучити місцеву громаду і надати їй можливість колективно користуватися перевагами таких систем відновлюваної енергетики, йдеться в матеріалі.

До 2025 року потужність сонячних електростанцій у цьому співтоваристві має перевищити 2,5 гігавата і забезпечити електроенергією понад 40 000 будинків. Переваги цієї громадської ініціативи в галузі сонячної енергетики очевидні, є й супутня економічна вигода. Такі сонячні електростанції сприятимуть податковим надходженням і навіть створюватимуть робочі місця в деяких районах.

Незабаром такі сонячні ферми, як Clear View Solar і Eureka South, почнуть забезпечувати електроенергією весь Нью-Йорк.

Раніше ми писали про те, що нова технологія відкриває нескінченне джерело енергії. Команда дослідників з Європи запропонувала систему виробництва енергії за допомогою тертя, тиску і води.