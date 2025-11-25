Прощай, "Google Ассистент": почему навсегда удаляют популярное приложение (фото)

Google официально определилась с датой закрытия своего голосового помощника Google Assistant. Сервис, который был важной частью экосистемы Android с 2016 года, прекратит работу всего за пару месяцев до своего 10-летнего юбилея.

На странице поддержки Android Auto появилось уведомление, что Google Assistant будет доступен только до марта 2026 года. После этой даты его полностью заменит новый аналог на базе ИИ — Gemini, пишет PhoneArena.

Google Assistant, несомненно, был удобным инструментом в свое время и свои базовые задачи выполнял отменно. Быстро спросить о погоде, проложить маршрут, поставить таймер или узнать что-то в Google входило в набор его возможностей. Но сейчас ассистент выглядит устаревшим. Он ограничен фиксированным набором команд и не способен поддерживать живой диалог, как современные чат-боты с языковыми моделями. В то же время ИИ-помощник Gemini предлагает более естественное общение с запоминанием контекста и другими интеллектуальными функциями.

Чтобы не отставать от конкурентов и соответствовать новым стандартам, Google приняла решение о полной замене старого приложения. До недавнего времени у пользователей был выбор между Assistant и Gemini, но теперь компания четко обозначила курс на полный переход к ИИ.

"Google Ассистент" умеет ставить будильники и управлять умными гаджетами вроде колонок Фото: Android Central

Постепенный отказ

Процесс отказа от "Ассистента" идет уже давно. Google сначала переносила его функции в Gemini.

Последний стал приоритетом для бренда с момента дебюта в 2023 году. Он уже умеет гораздо больше: планировать поездки, генерировать картинки, составлять подробные отчеты, анализировать документы, вести осмысленные диалоги и не только. Эта гибкость — главный плюс. При отходе от стандартных команд прежний ассистент просто выдавал список результатов поиска.

Несмотря на очевидные преимущества, переход сопровождается некоторыми проблемами. Хотя Google обещает сохранить привычную функциональность, пользователи жалуются, что Gemini иногда с трудом справляется с простейшими задачами умного дома, такими как включение света, которые "Ассистент" выполнял безупречно. Тем не менее, у IT-гиганта есть еще больше года, чтобы довести новый ИИ до ума перед окончательным отключением старого аналога.

