Google представила самый умный ИИ в мире: чем удивила модель Gemini 3 Pro (фото, видео)

Третье поколение Gemini от Google — самая передовая ИИ-модель на сегодня. Глубокое понимание контекста, улучшения мультимодальности и агентные функции вошли в число особенностей новинки.

Gemini 3 Pro заметно "прокачали" по части логических размышлений, обработки разных типов контента и написания кода. Апдейт уже внедряют на платформы Android, iOS и в веб-версию. Технические подробности и результаты тестов опубликовали порталы Gizmochina и 9to5Google.

Беспристрастные и точные ответы

В новой версии Google изменила подход к общению нейросети с пользователем. Gemini 3 Pro настроена избегать пустой вежливости, клише и лести, предоставляя вместо этого прямые, лаконичные и фактические ответы. Система лучше улавливает контекст и нюансы запроса, стараясь дать именно ту информацию, которая нужна, без лишних вступлений.

Відео дня

Нативная мультимодальность дает возможность модели одновременно обрабатывать текст, изображения, видео, аудио и код. Благодаря контекстному окну в один миллион токенов, ИИ способен удерживать в памяти огромные массивы данных, например, полные лекции или длинные документы, и работать с ними в едином диалоге. Также отметили значительное снижение ошибок и искажений фактов ("галлюцинаций").

Gemini 3.0 Pro превращает документ в красивую презентацию по запросу Фото: Android Authority

Интуитивный интерфейс

Одной из самых интересных функций стала концепция Generative UI. Теперь нейросеть не просто генерирует текст или картинку, а создает полноценные интерактивные элементы прямо в окне чата. Если пользователю нужны, скажем, ипотечный калькулятор или физическая симуляция, Gemini 3 Pro мгновенно пишет код и отображает работающий инструмент с ползунками и графиками.

Это может быть и веб-страница, игра и прочие виды приложений. Интерфейс адаптируется под запрос: объяснение сложной темы для ребенка будет сопровождаться одним визуальным рядом, а для специалиста — совершенно другим, более строгим и детальным.

Лидерство в бенчмарках и Antigravity

С точки зрения качества модель демонстрирует впечатляющие показатели. Она заняла первое место в пользовательском рейтинге LMArena с результатом 1501 балл, обойдя предыдущих лидеров. В тестах на математику, программирование и работу с терминалом (MathArena Apex, SWE-Bench Verified) новинка также показала рекордные результаты.

Для разработчиков Google представила платформу Antigravity. Это среда, где ИИ-агенты на базе Gemini 3 могут самостоятельно планировать, писать, тестировать и выполнять код, имея доступ к редактору и терминалу. В ходе демонстрации такой агент смог без помощи человека создать и запустить рабочую утилиту для отслеживания авиарейсов.

"ИИ вступает в новую эру с релизом Gemini 3" — отчет команды Google DeepMind

Доступность

Несмотря на возросшую мощь, Google называет Gemini 3 своей самой безопасной моделью. Система прошла жесткое тестирование внешними группами безопасности, такими как Vaultis и Dreadnode, на предмет устойчивости к взломам и манипуляциям.

Gemini 3 Pro уже доступна подписчикам тарифов Pro и Ultra, а также начала появляться в мобильных приложениях. В интерфейсе появились новые функции, такие как папка "My Stuff" для сохраненных генераций и инструмент SynthID для выявления контента, созданного ИИ. В ближайшие недели компания обещает выпустить еще более мощную версию с функцией глубокого мышления (Deep Think).

Опробовать возможности новой модели Gemini 3 Pro можно и совершенно бесплатно. Google предоставила доступ к превью-версии через свою платформу для разработчиков AI Studio. Но стоит учитывать, что этот сайт сохраняет личные данные для обучения ИИ.

Раньше сообщалось, что Google Карты получили новую удобную функцию. Google интегрирует продвинутого ИИ-помощника Gemini в Google Карты. Инструмент придет на смену Google Assistant и сделает навигацию более интуитивной и удобной.