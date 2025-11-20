Google представила найрозумніший ШІ у світі: чим здивувала модель Gemini 3 Pro (фото, відео)

Третє покоління Gemini від Google — найпередовіша ШІ-модель на сьогодні. Глибоке розуміння контексту, поліпшення мультимодальності та агентні функції увійшли до числа особливостей новинки.

Gemini 3 Pro помітно "прокачали" в частині логічних роздумів, обробки різних типів контенту і написання коду. Апдейт уже впроваджують на платформи Android, iOS і в веб-версію. Технічні подробиці і результати тестів опублікували портали Gizmochina і 9to5Google.

Неупереджені та точні відповіді

У новій версії Google змінила підхід до спілкування нейромережі з користувачем. Gemini 3 Pro налаштована уникати порожньої ввічливості, кліше та лестощів, надаючи натомість прямі, лаконічні та фактичні відповіді. Система краще вловлює контекст і нюанси запиту, намагаючись дати саме ту інформацію, яка потрібна, без зайвих вступів.

Нативна мультимодальність дає можливість моделі одночасно обробляти текст, зображення, відео, аудіо та код. Завдяки контекстному вікну в один мільйон токенів, ШІ здатний утримувати в пам'яті величезні масиви даних, наприклад, повні лекції або довгі документи, і працювати з ними в єдиному діалозі. Також відзначили значне зниження помилок і спотворень фактів ("галюцинацій").

Відео дня

Gemini 3.0 Pro перетворює документ на красиву презентацію за запитом Фото: Android Authority

Інтуїтивний інтерфейс

Однією з найцікавіших функцій стала концепція Generative UI. Тепер нейромережа не просто генерує текст або картинку, а створює повноцінні інтерактивні елементи прямо у вікні чату. Якщо користувачеві потрібні, скажімо, іпотечний калькулятор або фізична симуляція, Gemini 3 Pro миттєво пише код і відображає інструмент, що працює, з повзунками і графіками.

Це може бути і веб-сторінка, гра та інші види додатків. Інтерфейс адаптується під запит: пояснення складної теми для дитини супроводжуватиметься одним візуальним рядом, а для фахівця — зовсім іншим, більш суворим і детальним.

Лідерство в бенчмарках і Antigravity

З точки зору якості модель демонструє вражаючі показники. Вона посіла перше місце в користувацькому рейтингу LMArena з результатом 1501 бал, обійшовши попередніх лідерів. У тестах на математику, програмування та роботу з терміналом (MathArena Apex, SWE-Bench Verified) новинка також показала рекордні результати.

Для розробників Google представила платформу Antigravity. Це середовище, де ШІ-агенти на базі Gemini 3 можуть самостійно планувати, писати, тестувати і виконувати код, маючи доступ до редактора і терміналу. Під час демонстрації такий агент зміг без допомоги людини створити і запустити робочу утиліту для відстеження авіарейсів.

"ШІ вступає в нову еру з релізом Gemini 3" — звіт команди Google DeepMind

Доступність

Незважаючи на збільшену потужність, Google називає Gemini 3 своєю найбезпечнішою моделлю. Система пройшла жорстке тестування зовнішніми групами безпеки, такими як Vaultis і Dreadnode, на предмет стійкості до зломів і маніпуляцій.

Gemini 3 Pro вже доступна передплатникам тарифів Pro і Ultra, а також почала з'являтися в мобільних додатках. В інтерфейсі з'явилися нові функції, як-от папка "My Stuff" для збережених генерацій та інструмент SynthID для виявлення контенту, створеного ШІ. Найближчими тижнями компанія обіцяє випустити ще потужнішу версію з функцією глибокого мислення (Deep Think).

Випробувати можливості нової моделі Gemini 3 Pro можна і абсолютно безкоштовно. Google надала доступ до превью-версії через свою платформу для розробників AI Studio. Але варто враховувати, що цей сайт зберігає особисті дані для навчання ШІ.

Раніше повідомлялося, що Google Карти отримали нову зручну функцію. Google інтегрує просунутого ШІ-помічника Gemini в Google Карти. Інструмент прийде на зміну Google Assistant і зробить навігацію більш інтуїтивною і зручною.