Срочно проверьте свои смартфоны: как найти и уничтожить шпионское ПО на iPhone и Android

Современные технологии развиваются стремительно, но и "темная сторона" интернета не стоит на месте. Мошенники и шпионы в сети становятся все более изобретательными, и избавиться от них становится все сложнее.

Одна из главных уловок злоумышленников – установка шпионского программного обеспечения, пишет zdnet.com. Такое ПО ловко маскируется под легальные приложения для смартфона, а само тем временем крадет ваши данные, отслеживает местоположение, записывает разговоры, делает скриншоты ваших действий, причем от такого шпионажа не застрахованы ни iPhone, ни Android.

Эксперты издания поделились рекомендациями насчет того, как найти, а затем – и обезвредить потенциальную угрозу.

Как работает шпионское ПО

Для начала, надо разобраться, какие программы-шпионы могут попасть на ваш смартфон. Уже упоминалось, что они часто действуют "под прикрытием" легальных мобильных приложений. Рекламное шпионское ПО прерывает просмотр веб-страниц всплывающими окнами, изменяет домашнюю страницу или настройки поисковой системы, а еще оно может собирать данные о вашем просмотре для продажи рекламным агентствам и сетям. Это все, конечно, крайне неприятно, но, тем не менее, непосредственной опасности для вас и вашего гаджета оно не несет.

Другое дело – обычное мобильное шпионское ПО. Эти виды вредоносных программ похищают данные операционной системы и буфера обмена, а также любую потенциально ценную информацию, – например, данные криптовалютных кошельков или учетных записей. Такое ПО чаще всего попадает на смартфоны через фишинг, вредоносные вложения электронной почты, ссылки на социальные сети или мошеннические SMS-сообщения.

Наконец, есть продвинутое шпионское ПО, иногда также классифицируемое как сталкерское. Оно самое опасное и чаще всего встречается именно на телефонах (и лишь иногда – на компьютерах). Сталкерское ПО может использоваться в таких неблаговидных целях:

Отслеживание электронных писем, SMS-, MMS- и других видов отправляемых и получаемых сообщений;

Перехват звонков;

Дистанционное управление камерой через перехват контроля за ней;

Создание снимков экрана действий на смартфоне;

Отслеживание с помощью GPS;

Взлом приложений социальных сетей, таких как Facebook и WhatsApp;

Взлом аккаунтов и кража данных.

Признаки установки шпионского ПО

Сразу должны насторожить странные или необычные сообщения в соцсетях/электронные письма. Именно так может выглядеть попытка заражения вашего устройства шпионским ПО. Удаляйте эти сообщения, не переходя по их ссылкам и не загружая из них никаких файлов.

То же самое относится и к SMS-сообщениям, которые могут содержать вредоносные ссылки. Например, вы можете получить уведомление о невозможности доставки SMS или "запрос на оплату", замаскированный под отправку от известного вам сервиса.

Что касается сталкерского ПО, то для его установки может потребоваться физический доступ к вашему телефону. Будьте особенно бдительны в ситуации, когда ваш гаджет пропал на какое-то время, а потом нашелся с уже измененными настройками.

Также надо обратить внимание на нетипично быстрый разряд аккумулятора, перегрев телефона и странное поведение операционной системы или приложений. Например, функции вроде GPS могут неожиданно включаться и выключаться.

Еще один верный признак заражения – внезапное увеличение использования сотовых данных на вашем устройстве.

Учтите, что иногда шпионское ПО попадает на смартфоны через действительно безобидное приложение вроде прогноза погоды или конвертера валют. Вернее, это приложение сначала намеренно было сделано нормальным, а потом, когда оно набрало большую базу пользователей, злоумышленники внедрили в него вредоносный функционал.

Как удалить шпионское ПО

Некоторые шпионские программы очень трудно обнаружить, а, когда это удается сделать, приходится полностью "обнулять" телефон, удаляя все данные. С продвинутым вредоносным ПО самому бывает и не справиться, так что в особо сложном случае лучше обратиться к профессионалам.

Если же случай не такой тяжелый, то для начала запустите сканирование на наличие вредоносных программ. Далее действуйте так:

Используйте специализированную утилиту для удаления шпионского ПО.

Удалите все подозрительные приложения.

Проверьте администрирование устройства – в расширенных настройках безопасности можно посмотреть, есть ли у подозрительных приложений права администратора. Если да, попробуйте удалить их.

Перезагрузите смартфон в безопасном режиме: Такая перезагрузка предотвратит запуск стороннего ПО.

Обновите операционную систему.

Если вы обнаружили на своем телефоне подозрительное программное обеспечение, то лучше изменить все пароли и включить биометрическую проверку. Не лишним будет создать новый адрес электронной почты, который будет известен только вам и привязан к вашим основным учетным записям.

Ранее стало известно, что новое шпионское ПО крадет фото с iPhone и Android. Тогда речь шла о вредоносной программе под названием SparkKitty.