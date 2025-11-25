Терміново перевірте свої смартфони: як знайти і знищити шпигунське ПЗ на iPhone і Android

Сучасні технології розвиваються стрімко, але й "темна сторона" інтернету не стоїть на місці. Шахраї та шпигуни в мережі стають дедалі винахідливішими, і позбутися їх стає дедалі складніше.

Одна з головних хитрощів зловмисників — встановлення шпигунського програмного забезпечення, пише zdnet.com. Таке ПЗ спритно маскується під легальні додатки для смартфона, а саме тим часом краде ваші дані, відстежує місце розташування, записує розмови, робить скріншоти ваших дій, причому від такого шпигунства не застраховані ні iPhone, ні Android.

Експерти видання поділилися рекомендаціями щодо того, як знайти, а потім — і знешкодити потенційну загрозу.

Як працює шпигунське ПЗ

Для початку треба розібратися, які програми-шпигуни можуть потрапити на ваш смартфон. Уже згадувалося, що вони часто діють "під прикриттям" легальних мобільних додатків. Рекламне шпигунське ПЗ перериває перегляд веб-сторінок спливаючими вікнами, змінює домашню сторінку або налаштування пошукової системи, а ще воно може збирати дані про ваш перегляд для продажу рекламним агенціям і мережам. Це все, звісно, вкрай неприємно, але, тим не менш, безпосередньої небезпеки для вас і вашого гаджета воно не несе.

Інша справа — звичайне мобільне шпигунське ПЗ. Ці види шкідливих програм викрадають дані операційної системи та буфера обміну, а також будь-яку потенційно цінну інформацію, — наприклад, дані криптовалютних гаманців або облікових записів. Таке ПЗ найчастіше потрапляє на смартфони через фішинг, шкідливі вкладення електронної пошти, посилання на соціальні мережі або шахрайські SMS-повідомлення.

Нарешті, є просунуте шпигунське ПЗ, яке іноді також класифікують як сталкерське. Воно найнебезпечніше і найчастіше зустрічається саме на телефонах (і лише іноді — на комп'ютерах). Сталкерське ПЗ може використовуватися з такою непорядною метою:

Відстеження електронних листів, SMS-, MMS- та інших видів повідомлень, що надсилаються та отримуються;

Перехоплення дзвінків;

Дистанційне керування камерою через перехоплення контролю за нею;

Створення знімків екрана дій на смартфоні;

Відстеження за допомогою GPS;

Злом додатків соціальних мереж, таких як Facebook і WhatsApp;

Злом акаунтів і крадіжка даних.

Ознаки встановлення шпигунського ПЗ

Одразу мають насторожити дивні або незвичні повідомлення в соцмережах/електронні листи. Саме так може виглядати спроба зараження вашого пристрою шпигунським ПЗ. Видаляйте ці повідомлення, не переходячи за їхніми посиланнями і не завантажуючи з них жодних файлів.

Те саме стосується і SMS-повідомлень, які можуть містити шкідливі посилання. Наприклад, ви можете отримати повідомлення про неможливість доставки SMS або "запит на оплату", замаскований під відправлення від відомого вам сервісу.

Що стосується сталкерського ПЗ, то для його встановлення може знадобитися фізичний доступ до вашого телефону. Будьте особливо пильні в ситуації, коли ваш гаджет зник на якийсь час, а потім знайшовся з уже зміненими налаштуваннями.

Також треба звернути увагу на нетипово швидкий розряд акумулятора, перегрівання телефону та дивну поведінку операційної системи чи додатків. Наприклад, функції на кшталт GPS можуть несподівано вмикатися і вимикатися.

Ще одна вірна ознака зараження — раптове збільшення використання стільникових даних на вашому пристрої.

Врахуйте, що іноді шпигунське ПЗ потрапляє на смартфони через справді нешкідливий додаток на кшталт прогнозу погоди або конвертера валют. Точніше, цей застосунок спочатку навмисно було зроблено нормальним, а потім, коли він набрав велику базу користувачів, зловмисники впровадили в нього шкідливий функціонал.

Як видалити шпигунське ПЗ

Деякі шпигунські програми дуже важко виявити, а коли це вдається зробити, доводиться повністю "обнуляти" телефон, видаляючи всі дані. З просунутим шкідливим ПЗ самому буває і не впоратися, тож в особливо складному випадку краще звернутися до професіоналів.

Якщо ж випадок не такий важкий, то для початку запустіть сканування на наявність шкідливих програм. Далі дійте так:

Використовуйте спеціалізовану утиліту для видалення шпигунського ПЗ.

Видаліть усі підозрілі програми.

Перевірте адміністрування пристрою — у розширених налаштуваннях безпеки можна подивитися, чи є у підозрілих додатків права адміністратора. Якщо так, спробуйте видалити їх.

Перезавантажте смартфон у безпечному режимі: Таке перезавантаження запобіжить запуску стороннього ПЗ.

Оновіть операційну систему.

Якщо ви виявили на своєму телефоні підозріле програмне забезпечення, то краще змінити всі паролі та увімкнути біометричну перевірку. Не зайвим буде створити нову адресу електронної пошти, яка буде відома тільки вам і прив'язана до ваших основних облікових записів.

