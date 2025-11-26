Реальный срок службы солнечных панелей в Украине: когда они ломаются и что с ними делать

Один из главных вопросов при покупке солнечных батарей — как долго они прослужат. От срока эксплуатации зависит, сколько энергии получит владелец после того, как система окупит свою стоимость.

Хорошая новость в том, что современные модули весьма долговечны. Большинство систем рассчитано на работу в течение 30 лет, а гарантия производителя часто покрывает 25 лет эксплуатации, пишет Independent.

Гарантия на солнечные панели обычно покрывает два вопроса: защита от производственного брака и гарантия производительности. Если панель перестанет работать из-за дефекта завода, ее должны заменить бесплатно.

Что касается продуктивности, есть нюансы. Ячейки со временем деградируют, теряя способность вырабатывать электричество. Обычно эффективность падает примерно на 0,5% в год. Это означает, что даже спустя 25–30 лет качественная панель все еще будет выдавать 85–90% от своей изначальной мощности. Если этот показатель вдруг упадет ниже обещанного уровня, производитель обязан компенсировать потери или заменить оборудование.

Солнечные панели подлежат переработке Фото: unsplash.com

Как понять, что панель сломалась

Главный признак неисправности — заметное падение выработки энергии, которое сразу отразится на счетах за электричество. Полный отказ панели случается крайне редко, обычно только из-за физического повреждения. Если же выработка упала до нуля, проблема, скорее всего, кроется в инверторе или проводке, а не в самих модулях.

Что происходит спустя десятилетия

Как правило, не о чем беспокоиться. Панели продолжат вырабатывать электричество даже к концу жизненного цикла, пусть и с меньшей эффективностью. Однако технологии не стоят на месте. За последние 30 лет эффективность панелей выросла с 6% до более чем 22%, а лабораторные образцы уже преодолели барьер в 47%. Возможно, в будущем станет выгоднее заменить старые модули на новые, более мощные, которые будут занимать ту же площадь, но давать гораздо больше энергии.

Можно ли их переработать

Да, солнечные панели подлежат переработке. Они состоят в основном из стекла, алюминия, кремния и пластика — материалов, которые можно использовать повторно. Международное энергетическое агентство (IEA) сообщает, что 80–95% материалов панели можно восстановить.

В Украине вопрос утилизации пока находится на стадии формирования законодательства. Четкой государственной системы сбора отслуживших батарей еще нет, но владельцы могут обратиться в частные компании, имеющие лицензию на работу с опасными отходами. Также существует вторичный рынок, где рабочие б/у панели могут найти вторую жизнь в менее требовательных проектах. Эксперты рекомендуют в первую очередь обращаться к компании-установщику, так как крупные игроки часто имеют партнерские программы по утилизации.

Ранее сообщалось, что созданы солнечные панели, которые питаются от ламп и работают в темноте. Ученые разработали новый тип солнечных элементов, способных эффективно преобразовывать тусклый свет комнатных ламп в электричество. Эта технология может навсегда избавить от необходимости менять батарейки в датчиках, пультах и других небольших гаджетах.