Реальний термін служби сонячних панелей в Україні: коли вони ламаються і що з ними робити

Одне з головних питань при купівлі сонячних батарей — як довго вони прослужать. Від терміну експлуатації залежить, скільки енергії отримає власник після того, як система окупить свою вартість.

Хороша новина в тому, що сучасні модулі досить довговічні. Більшість систем розрахована на роботу протягом 30 років, а гарантія виробника часто покриває 25 років експлуатації, пише Independent.

Гарантія на сонячні панелі зазвичай покриває два питання: захист від виробничого браку і гарантія продуктивності. Якщо панель перестане працювати через дефект заводу, її повинні замінити безкоштовно.

Що стосується продуктивності, є нюанси. Осередки з часом деградують, втрачаючи здатність виробляти електрику. Зазвичай ефективність падає приблизно на 0,5% на рік. Це означає, що навіть через 25-30 років якісна панель все ще видаватиме 85-90% від своєї початкової потужності. Якщо цей показник раптом впаде нижче обіцяного рівня, виробник зобов'язаний компенсувати втрати або замінити обладнання.

Сонячні панелі підлягають переробці Фото: unsplash.com

Як зрозуміти, що панель зламалася

Головна ознака несправності — помітне падіння вироблення енергії, що одразу позначиться на рахунках за електрику. Повна відмова панелі трапляється вкрай рідко, зазвичай тільки через фізичне пошкодження. Якщо ж вироблення впало до нуля, проблема, найімовірніше, криється в інверторі або проводці, а не в самих модулях.

Що відбувається через десятиліття

Як правило, нема про що турбуватися. Панелі продовжать виробляти електрику навіть до кінця життєвого циклу, нехай і з меншою ефективністю. Однак технології не стоять на місці. За останні 30 років ефективність панелей зросла з 6% до більш ніж 22%, а лабораторні зразки вже подолали бар'єр у 47%. Можливо, у майбутньому стане вигідніше замінити старі модулі на нові, потужніші, які займатимуть ту саму площу, але даватимуть набагато більше енергії.

Чи можна їх переробити

Так, сонячні панелі підлягають переробці. Вони складаються в основному зі скла, алюмінію, кремнію та пластику — матеріалів, які можна використовувати повторно. Міжнародне енергетичне агентство (IEA) повідомляє, що 80-95% матеріалів панелі можна відновити.

В Україні питання утилізації поки що перебуває на стадії формування законодавства. Чіткої державної системи збору батарей, що відслужили свій термін, ще немає, але власники можуть звернутися до приватних компаній, які мають ліцензію на роботу з небезпечними відходами. Також існує вторинний ринок, де робочі б/в панелі можуть знайти друге життя в менш вимогливих проєктах. Експерти рекомендують насамперед звертатися до компанії-інсталятора, оскільки великі гравці часто мають партнерські програми з утилізації.

Раніше повідомлялося, що створено сонячні панелі, які живляться від ламп і працюють у темряві. Вчені розробили новий тип сонячних елементів, здатних ефективно перетворювати тьмяне світло кімнатних ламп на електрику. Ця технологія може назавжди позбавити від необхідності міняти батарейки в датчиках, пультах та інших невеликих гаджетах.