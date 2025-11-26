Найден неограниченный источник резервной энергии: он окружал нас все это время

Sizable Energy привлекла $8 млн инвестиций для создания коммерческой морской гидроаккумулирующей электростанции. Инженеры хотят переосмыслить технологию, известную еще с 19-го века, чтобы использовать мировой океан как гигантский резервуар для хранения энергии.

Традиционные ГАЭС работают по интересному принципу: вода перекачивается между двумя резервуарами на разной высоте. Когда энергии в сети много, насосы поднимают воду наверх, запасая потенциальную энергию. В часы пиковой нагрузки воду сбрасывают вниз, вращая турбины и вырабатывая электричество. Sizable Energy предложила перенести этот процесс под воду, сообщает Telegram-канал "Электричка".

Решение главной проблемы

Основной недостаток классических ГАЭС — необходимость в сложной инфраструктуре. Нужно найти место с перепадом высот, вырыть два огромных котлована и обеспечить их герметичность. Это дорого и не везде возможно. А использовать обычные природные озера для этого нельзя.

Идея Sizable Energy изящна в своей простоте: вместо того чтобы копать ямы на суше, они разместят станции в прибрежных водах, где глубина уже большая. Нижний резервуар устанавливается прямо на дне, а верхняя конструкция — на поверхности моря или океана. Вся установка соединяется с береговой энергосистемой. Это полностью исключает самую затратную статью расходов — земляные работы.

Для повышения эффективности инженеры пошли еще дальше. Вместо обычной морской воды внутри системы циркулирует специальный насыщенный солевой раствор. Он на 20% плотнее воды за бортом, что позволяет запасать и генерировать больше энергии при тех же объемах резервуаров.

По расчетам компании, мощность таких подводных батарей может исчисляться гигаваттами, что сопоставимо с атомными электростанциями.

Перспективы и риски

Sizable Energy уже успешно протестировала прототип и доказала работоспособность концепции. Теперь перед компанией стоит задача найти первых коммерческих заказчиков. Потенциал огромен: множество крупных городов США расположены на побережье и нуждаются в стабильной энергии.

Однако остаются вопросы о стоимости строительства полномасштабных объектов и их окупаемости. Если экономичность проекта подтвердится на практике, океан может стать мощным аккумулятором для местной энергоструктуры, сглаживая пики потребления и делая систему надежнее.

