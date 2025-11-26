Знайдено необмежене джерело резервної енергії: воно оточувало нас весь цей час

Sizable Energy залучила $8 млн інвестицій для створення комерційної морської гідроакумулюючої електростанції. Інженери хочуть переосмислити технологію, відому ще з 19-го століття, щоб використовувати світовий океан як гігантський резервуар для зберігання енергії.

Традиційні ГАЕС працюють за цікавим принципом: вода перекачується між двома резервуарами на різній висоті. Коли енергії в мережі багато, насоси піднімають воду нагору, запасаючи потенційну енергію. У години пікового навантаження воду скидають униз, обертаючи турбіни і виробляючи електрику. Sizable Energy запропонувала перенести цей процес під воду, повідомляє Telegram-канал "Электричка".

Вирішення головної проблеми

Основний недолік класичних ГАЕС — необхідність у складній інфраструктурі. Потрібно знайти місце з перепадом висот, вирити два величезні котловани і забезпечити їхню герметичність. Це дорого і не скрізь можливо. А використовувати звичайні природні озера для цього не можна.

Відео дня

Ідея Sizable Energy витончена у своїй простоті: замість того щоб копати ями на суші, вони розмістять станції в прибережних водах, де глибина вже велика. Нижній резервуар встановлюється просто на дні, а верхня конструкція — на поверхні моря або океану. Вся установка з'єднується з береговою енергосистемою. Це повністю виключає найвитратнішу статтю витрат — земляні роботи.

Для підвищення ефективності інженери пішли ще далі. Замість звичайної морської води всередині системи циркулює спеціальний насичений сольовий розчин. Він на 20% щільніший за воду за бортом, що дає змогу запасати і генерувати більше енергії за тих самих обсягів резервуарів.

За розрахунками компанії, потужність таких підводних батарей може обчислюватися гігаватами, що можна порівняти з атомними електростанціями.

Перспективи та ризики

Sizable Energy вже успішно протестувала прототип і довела працездатність концепції. Тепер перед компанією стоїть завдання знайти перших комерційних замовників. Потенціал величезний: безліч великих міст США розташовані на узбережжі і потребують стабільної енергії.

Однак залишаються питання про вартість будівництва повномасштабних об'єктів та їх окупність. Якщо економічність проєкту підтвердиться на практиці, океан може стати потужним акумулятором для місцевої енергоструктури, згладжуючи піки споживання і роблячи систему надійнішою.

Раніше повідомлялося, що новий вид генератора вже заряджає невеликі пристрої. Дослідницька група під керівництвом професора Дон-Мьон Шина з кафедри машинобудування Гонконзького університету (HKU) розробила новий генератор електроенергії, який використовує вологу з повітря.