Проверьте свой смартфон: стали известны три верных признака, что вас "взломали"

Современные гаджеты все улучшаются благодаря развитию технологий, но и теневая сторона индустрии не стоит на месте. Хакеры становятся все хитрее, и иногда достаточно допустить одну маленькую ошибку, чтобы раскрыть свои данные.

Сегодня интернет-злоумышленники – это не злодеи в капюшонах, которых мы привыкли представлять по фильмам в стиле "киберпанк", пишет slashgear.com. На самом деле современные смартфоны – и Android, и iOS, – довольно неплохо защищены и могут противостоять попыткам взлома. Поэтому мошенники и придумали так называемую социальную инженерию – форму кибератаки, которая заключается в манипулировании доверием, чтобы жертва сама раскрыла свои данные и пароли.

Между прочим, вредоносное ПО на смартфонах обнаружить сложнее, чем на компьютерах. Однако есть три признака, которые могут выдать действия хакеров.

Странные приложения

Если вы не помните, как ставили то или иное приложение, а оно, тем не менее, появилось на смартфоне – это серьезный сигнал. Тут более уязвимы смартфоны Android, так как у этой ОС больше свободы действий в том, что касается приложений и сервисов, чем у iOS. Открытый исходный код позволяет легко загружать сторонние приложения, и интернет-взломщики как раз этим и пользуются.

Відео дня

Есть несколько видов вредоносного ПО, но именно на смартфонах чаще всего встречаются рекламное ПО и трояны. Первая разновидность, как правило, используется для получения нелегального дохода, когда вы просматриваете или случайно нажимаете на всплывающую рекламу. Это очень раздражает, но все-таки менее опасно, чем троян, который может привести к краже конфиденциальной информации.

В любом случае, если вы заметили на своем телефоне подозрительное приложение, лучше всего немедленно удалить его. На Android можно нажать и удерживать значок приложения, а затем перейти в раздел "Информация о приложении", чтобы проверить источник установки. Если это не Play Маркет, то приложение было загружено из сторонних источников. Вы можете использовать встроенную в Android службу Google Play Protect для проверки наличия вредоносных приложений на вашем смартфоне. Для этого откройте Play Маркет, нажмите на изображение своего профиля, выберите "Play Protect" и нажмите "Сканировать".

Разрядка батареи

Вредоносные программы не обязательно будут заваливать вас рекламой, – они могут, наоборот, тихонько работать в фоновом режиме, оставаясь незамеченными. В последние годы одним из самых популярных видов атак стал криптоджекинг. Обычно его запускают на ПК с Windows, но известны и случаи использования вредоносных программ для майнинга криптовалют на смартфонах Android. Изначально такие программы не заточены на кражу данные, но зато они активно используют вычислительную мощность вашего устройства в фоновом режиме.

На это указывают снижение производительности и усиленный разряд аккумулятора. Если вы заметили, что батарея быстро садится, хотя вы пользуетесь телефоном как обычно, то самое время проверить свой гаджет.

Перейдите в раздел "Настройки" > "Аккумулятор", чтобы увидеть данные по использованию батареи отдельными приложениями. Если данные не сходятся или вы видите незнакомое приложение, потребляющие неестественно много заряда батареи, надо разбираться. Пригодится и проверка на внезапные скачки трафика – это поможет вам определить, был ли ваш телефон взломан.

Подозрительные сообщения

Всем знакомый фишинг остается одним из самых успешных видов атак с использованием социальной инженерии. Он часто осуществляется через электронные письма или SMS со ссылками на сайты, которые на первый взгляд не вызывают подозрений, но при этом требуют ввести учетные данные. Если вы получили такое сообщение, то технически ваш смартфон еще не заражен, но уже в зоне риска. Учтите, что фишинговые сообщения могут рассылаться от имени людей, которых вы знаете.

Также должны насторожить попытки входа на ваше устройство. Поэтому лучше на всякий случай настроить двухфакторную аутентификацию. Только помните, что мошенники наловчились уже обходить и эту меру предосторожности.

Вообще, независимо от того, используете вы iPhone или смартфон Android, всегда обновляйте его, ведь устаревшее ПО повышает риск взлома. Чтобы проверить наличие обновлений на Android, перейдите в раздел "Настройки" > "Система" > "Обновление системы", а на iOS – в раздел "Настройки" > "Основные" > "Обновление ПО".

Ранее выяснилось, что, если вас взломали с помощью ИИ, разбираться придется самому. Речь об аккаунтах Google – обычно компания очень серьезно относится к безопасности пользователей. Но иногда она просто снимает с себя ответственность – например, когда дело касается ее ИИ-инструмента Gemini.