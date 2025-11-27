Первый в мире генератор на углекислом газе запустили в Китае: на 50% эффективнее, чем пар

Китайская национальная ядерная корпорация разработала и ввела в эксплуатацию первый в мире коммерческий генератор энергии, работающий на углекислом газе.

Оборудование использует углекислый газ вместо пара для передачи тепла. Два энергоблока общей мощностью 15 МВт подключили к сети сталелитейного завода Shougang Shuicheng в городе Люпаньшуй на юго-востоке Китая. Об этом сообщило издание South China Morning Post, ссылаясь на сообщение корпорации в соцсетях.

По прогнозам китайских инженеров, генератор на сверхкритическом диоксиде углерода будет на 50% эффективнее улавливать и использовать для выработки электроэнергии тепло, вырабатываемое при производстве стали, чем существующая технология на основе пара. Компактные системы подобного рода также можно применять вместе с мобыльными ядерными реакторами, космическими аппаратами и солнечными электростанциями.

Как объясняет издание Oil Price, обычно тепловые электростанции используют тепло для вращения турбин. На угольных электростанциях сжигание угля нагревает воду, что приводит к появлению пара, а на газовых турбины приводятся в движение из-за сжатия и нагревания природного газа.

Новый генератор в Китае использует углекислый газ, доведенный до сверхкритического состояния при помощи давления и определенной температуры, когда он начинает вести себя одновременно как газ и жидкость. На сталелитейных температурах температура может достигать 700 градусов Целься, и этого более чем достаточно.

По данным одной из крупнейших китайских энергетических компаний, Hanwha, углекислый газ переходит в сверхкритическое состояние при температуре выше 31 градуса Цельсия и давлении 74 бара. В таком режиме вещество имеет низкое трение (как у газа) и высокую плотность (как у жидкости).

Генераторам на основе углерода не нужна вода или дополнительное топливо, они требуют меньше оборудования и обслуживания, чем другие виды. Кроме того, сверхкритический углеродный генератор может похвастаться КПД более 50% по сравнению с 40% у традиционной технологии тепловой генерации. К тому же, углекислый газ используется, а не только вырабатывается, как в случае с угольными электростанциями.

Ранее в Китае изобрели гибридный тепловой насос, сокращающий расходы на электроэнергию на 55%. Система, работающая от ветра и солнечного света, оптимизирует отопление и накопление энергии в аккумуляторах с помощью ИИ.