Перший у світі генератор на вуглекислому газі запустили в Китаї: на 50% ефективніший, ніж пар

Китайська національна ядерна корпорація розробила і ввела в експлуатацію перший у світі комерційний генератор енергії, що працює на вуглекислому газі.

Обладнання використовує вуглекислий газ замість пари для передачі тепла. Два енергоблоки загальною потужністю 15 МВт підключили до мережі сталеливарного заводу Shougang Shuicheng у місті Люпаньшуй на південному сході Китаю. Про це повідомило видання South China Morning Post, посилаючись на повідомлення корпорації в соцмережах.

За прогнозами китайських інженерів, генератор на надкритичному діоксиді вуглецю буде на 50% ефективніше вловлювати і використовувати для вироблення електроенергії тепло, що виробляється під час виробництва сталі, ніж наявна технологія на основі пари. Компактні системи подібного роду також можна застосовувати разом з мобільними ядерними реакторами, космічними апаратами і сонячними електростанціями.

Як пояснює видання Oil Price, зазвичай теплові електростанції використовують тепло для обертання турбін. На вугільних електростанціях спалювання вугілля нагріває воду, що призводить до появи пари, а на газових турбіни приводять у рух через стиснення і нагрівання природного газу.

Новий генератор у Китаї використовує вуглекислий газ, доведений до надкритичного стану за допомогою тиску і певної температури, коли він починає поводитися одночасно як газ і рідина. На сталеливарних температурах температура може досягати 700 градусів Целься, і цього більш ніж достатньо.

За даними однієї з найбільших китайських енергетичних компаній, Hanwha, вуглекислий газ переходить у надкритичний стан при температурі понад 31 градус Цельсія і тиску 74 бари. У такому режимі речовина має низьке тертя (як у газу) і високу щільність (як у рідини).

Генераторам на основі вуглецю не потрібна вода або додаткове паливо, вони вимагають менше обладнання та обслуговування, ніж інші види. Крім того, надкритичний вуглецевий генератор може похвалитися ККД понад 50% порівняно з 40% у традиційної технології теплової генерації. До того ж, вуглекислий газ використовується, а не тільки виробляється, як у випадку з вугільними електростанціями.

Раніше в Китаї винайшли гібридний тепловий насос, що скорочує витрати на електроенергію на 55%. Система, що працює від вітру і сонячного світла, оптимізує опалення і накопичення енергії в акумуляторах за допомогою ШІ.