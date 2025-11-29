Вас никто не найдет: эксперты рассказали, что сделать, чтобы реально скрываться в сети

Конфиденциальность и защита своих данных в интернете – одна из самых популярных тем. При этом многие пользователи довольно смутно представляют, в чем эта конфиденциальность заключается на самом деле.

Более того, не все готовы действительно принимать меры по обеспечению своей конфиденциальности, пишет makeuseof.com. Ведь это означает лишиться большой части привычного комфорта: поменять мессенджер, перейти в менее раскрученный браузер, отказаться от любимых приложений.

Смартфоны, телевизоры и практически все современные гаджеты так или иначе нас отслеживают, предупреждают эксперты. Даже приватный просмотр веб-страниц по факту таковым не является: "приватность" тут – скорее рекламная уловка.

При этом оборудование, программное обеспечение, сервисы, обеспечивающие конфиденциальность, реально существуют. Но большинство людей ими не пользуются, – так как предпочитают удобство безопасности. Специалисты дают рекомендации, как действительно стать невидимым в сети.

Надежный мессенджер

Нельзя даже сравнивать аудиторию защищенного мессенджера Signal с такими раскрученными приложениями, как WhatsApp или Telegram. По состоянию на октябрь 2025 года, у WhatsApp было 3 миллиарда активных пользователей за месяц, у Telegram – почти 1 миллиард, а Signal даже не попал в список самых популярных мессенджеров 2025 года. При том, что это бесплатное приложение для обмена сообщениями с открытым исходным кодом, которое обеспечивает настоящее шифрование.

Довольно трудно убедить пользователи переходить на Signal, ведь обычно контраргументом служит тот факт, что все их друзья и родственники сидят или в WhatsApp, или в Telegram. А чтобы начать пользоваться Signal, человеку придется перейти на совершенно новый мессенджер и потерять все старые сообщения.

Защищенный браузер

Хотя Google Chrome по-прежнему весьма популярен, его защищенность и приватность довольно-таки сомнительны. Если вы действительно беспокоитесь насчет конфиденциальности, лучше перейдите на DuckDuckGo или Brave Search.

Оба варианта – это браузеры, которые не создают подробных цифровых профилей при использовании. Правда, пока что поиск Google настолько сильно интегрирован в Android и настолько органичен в Chrome, что отказаться от него способны немногие.

"Секретная" почта

Тут такая же история: несмотря на популярность Gmail, это почтовое приложение не обеспечит вам настоящей зашиты. Эксперты рекомендуют взамен сервисы ProtonMail или Tutanota, предлагающие более качественные варианты шифрования, безопасности и анонимности. Они не синхронизируются между тремя устройствами, как сервисы Google, и не предлагают тех же возможностей восстановления почты, если вы забудете пароль. Тут потребуется большая техническая грамотность и повышенная осторожность – опять же, не совсем то, к чему все привыкли.

Отдельно специалисты упоминают стандартный выбор смартфонов. Ради конфиденциальности стоило бы установить на свои гаджеты альтернативную ОС (например, LineageOS или GrapheneOS). Тем не менее, большинство людей продолжают покупать телефоны Samsung на привычном Android.

Ранее стало известно, почему опасно оставлять информацию в браузере. Это тот случай, когда пользователи выбирают удобство, – и при этом пренебрегают защитой своих данных.