Вас ніхто не знайде: експерти розповіли, що зробити, щоб реально ховатися в мережі

Конфіденційність і захист своїх даних в інтернеті — одна з найпопулярніших тем. При цьому багато користувачів досить смутно уявляють, у чому ця конфіденційність полягає насправді.

Ба більше, не всі готові справді вживати заходів щодо забезпечення своєї конфіденційності, пише makeuseof.com. Адже це означає втратити велику частину звичного комфорту: поміняти месенджер, перейти в менш розкручений браузер, відмовитися від улюблених додатків.

Смартфони, телевізори і практично всі сучасні гаджети так чи інакше нас відстежують, попереджають експерти. Навіть приватний перегляд веб-сторінок за фактом таким не є: "приватність" тут — радше рекламний прийом.

При цьому обладнання, програмне забезпечення, сервіси, що забезпечують конфіденційність, реально існують. Але більшість людей ними не користуються, — бо віддають перевагу зручності безпеки. Фахівці дають рекомендації, як дійсно стати невидимим у мережі.

Надійний месенджер

Не можна навіть порівнювати аудиторію захищеного месенджера Signal з такими розкрученими додатками, як WhatsApp або Telegram. Станом на жовтень 2025 року, WhatsApp мав 3 мільярди активних користувачів за місяць, Telegram — майже 1 мільярд, а Signal навіть не потрапив до списку найпопулярніших месенджерів 2025 року. При тому, що це безкоштовний застосунок для обміну повідомленнями з відкритим вихідним кодом, який забезпечує справжнє шифрування.

Доволі важко переконати користувачі переходити на Signal, адже зазвичай контраргументом слугує той факт, що всі їхні друзі та родичі сидять або у WhatsApp, або в Telegram. А щоб почати користуватися Signal, людині доведеться перейти на абсолютно новий месенджер і втратити всі старі повідомлення.

Захищений браузер

Хоча Google Chrome, як і раніше, дуже популярний, його захищеність і приватність досить-таки сумнівні. Якщо ви дійсно турбуєтеся щодо конфіденційності, краще перейдіть на DuckDuckGo або Brave Search.

Обидва варіанти — це браузери, які не створюють докладних цифрових профілів під час використання. Щоправда, поки що пошук Google настільки сильно інтегрований в Android і настільки органічний у Chrome, що відмовитися від нього здатні далеко не всі.

"Секретна" пошта

Тут така сама історія: незважаючи на популярність Gmail, цей поштовий застосунок не забезпечить вам справжнього захисту. Експерти рекомендують натомість сервіси ProtonMail або Tutanota, які пропонують якісніші варіанти шифрування, безпеки та анонімності. Вони не синхронізуються між трьома пристроями, як сервіси Google, і не пропонують тих самих можливостей відновлення пошти, якщо ви забудете пароль. Тут потрібна велика технічна грамотність і підвищена обережність — знову ж таки, не зовсім те, до чого всі звикли.

Окремо фахівці згадують стандартний вибір смартфонів. Заради конфіденційності варто було б встановити на свої гаджети альтернативну ОС (наприклад, LineageOS або GrapheneOS). Проте більшість людей продовжують купувати телефони Samsung на звичному Android.

Раніше стало відомо, чому небезпечно залишати інформацію в браузері. Це той випадок, коли користувачі обирають зручність, — і при цьому нехтують захистом своїх даних.