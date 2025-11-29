Нет смысла платить за Microsoft Office: бесплатные альтернативы Word, Excell, PowerPoint

Платные программы от Microsoft можно заменить на бесплатные альтернативы с теми же функциями. Иногда они работают даже лучше.

Это хороший способ сэкономить, особенно если большинство инструментов Microsoft Office не нужны, а стоимость подписки постоянно растет. Журналист Make Use Of Ядулла Абиди назвал программы с открытым исходным кодом, которыми сейчас пользуется. По словам автора, они позволяют ему экономить 70 долларов в год без существенных жертв.

LibreOffice Writer вместо Microsoft Word

Microsoft Word является самым популярным текстовым редактором, им пользуются дома, в школах, офисах, университетах. Однако для большинства задач он слишком сложен, считает автор.

Вместо него можно использовать LibreOffice Writer, который позволяет открывать и редактировать файлы ".docx". В нем также есть такие базовые функции, как проверка орфографии, грамматики, стили, слияние писем и экспорт в PDF без необходимости установки дополнительного программного обеспечения. Интерфейс довольно удобен и очень напоминает Word, поэтом привыкнуть несложно.

LibreOffice Writer может заменить Microsoft Word в качестве текстового редактора Фото: Скриншот

Замена Microsoft Excel

Электронные таблицы заменить сложнее, поскольку опытные пользователи Excel часто нуждаются в продвинутых функциях. Однако LibreOffice Calc предлагает многие из них, например, подготовка бюджетов, отслеживание данных, формулы, диаграммы.

Программа поддерживает файлы Excel (.xlsx) и даже некоторые устаревшие форматы. Он включает в себя сводные таблицы, расширенные функции и даже управление сценариями.

Однако у Абиди возникли проблемы с корректным отображением некоторых сложных таблиц Excel. Calc вносил небольшие изменения и вынуждал несколько минут подождать при переносе файла из Excel.

Если нужна максимальная совместимость с Microsoft — он рекомендует OnlyOffice Spreadsheets. Он изначально использует формат OOXML от Microsoft, поэтому файлы Excel отображаются практически идеально, независимо от сложности.

Google Таблицы — еще один бесплатный инструмент с почти идентичным функционалом. Он работает только в "облаке", зато при наличии интернета не нужно переживать о сохранении изменений.

Обзор LibreOffice Calc

LibreOffice Impress вместо Microsoft PowerPoint

LibreOffice Impress открывает и сохраняет файлы PowerPoint, имеет шаблоны и анимированные переходы, предлагает немало инструментов для оформления слайдов.

Thunderbird вместо Microsoft Outlook

Почтовый клиент Mozilla с открытым исходным кодом может заменить Outlook, поскольку поддерживает электронную почту Microsoft Exchange без необходимости установки сторонних дополнений. Он объединяет электронную почту, календарь и контакты в одной программе, включает встроенное шифрование OpenPGP, защиту от фишинга и фильтрацию.

Синхронизация календаря и адресной книги с Exchange пока находится в разработке. Программа уже работает на Windows, macOS и Linux.

Joplin вместо Microsoft OneNote

Если нужно бесплатное приложение для ведения заметок, списков или чек-листов — поможет Joplin. Оно работает офлайн и позволяет открывать информацию использовать с разных устройств с помощью выбранного облачного сервиса.

Joplin пока проработан не так хорошо, как OneNote, и нужно некоторое время, чтобы привыкнуть. Интерфейс выглядит слегка перегруженным, зато высокий уровень конфиденциальности.

Cравнение Joplin и Microsoft OneNote

Copyparty вместо Microsoft OneDrive

Copyparty — это легкий сервис для облачного хранения и синхронизации файлов между устройствами. Другие пользователи при необходимости могут получить к ним доступ через веб-браузер без необходимости устанавливать программу.

