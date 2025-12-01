С литиевыми батареями пора прощаться: их лучшая замена стоит в 160 раз дешевле

Опубликован отчет IRENA, способный изменить будущее электромобилей и "зеленой" энергетики. Аналитики прогнозируют, что натрий-ионные батареи (SIB) имеют потенциал стать дешевой альтернативой привычным литий-ионным аккумуляторам.

Об этом сообщает Международное агентство по возобновляемым источникам энергии. Главный аргумент в пользу новой технологии — колоссальная разница в стоимости сырья. Цена карбоната натрия варьируется от 100 до 500 долларов за тонну, в то время как карбонат лития стоит от 6 000 до 83 000 долларов. В пиковые моменты эта разница превышает 160 раз, что открывает огромные возможности для снижения себестоимости производства батарей, пишет PV Magazine.

Помимо цены, натрий обладает еще одним важным преимуществом — его очень много. В земной коре натрия примерно в 1000 раз больше, чем лития, а в океанах — в 60 000 раз. Это делает цепочки поставок более надежными и снижает зависимость от добычи редких металлов.

Відео дня

Натрий-ионная батарея Фото: Фото из открытых источников

Кроме того, конструкция натрий-ионных батарей позволяет использовать более дешевые материалы. Например, вместо медных токосъемников, необходимых для литиевых батарей, в натриевых можно использовать алюминиевые, которые значительно дешевле. Также в катодах SIB часто применяются недорогие марганец и железо.

По оценкам производителей, при масштабировании производства стоимость ячеек натрий-ионных батарей может упасть до 40 долларов за кВт·ч. Это сделает электромобили и домашние системы хранения энергии намного доступнее.

Однако эксперты IRENA осторожны в прогнозах. Технология все еще находится на ранней стадии развития. Ожидается, что к концу десятилетия производственные мощности SIB вырастут до 400 ГВт·ч в год, но реальный спрос пока трудно предсказать.

Помимо электромобилей, натрий-ионные батареи идеально подходят для стационарных систем хранения энергии. Они безопаснее литиевых, лучше работают при экстремально низких и высоких температурах и имеют конкурентоспособный срок службы.

Агентство подчеркивает, что натриевые батареи вряд ли полностью вытеснят литиевые, но станут важным дополнением, которое поможет снизить нагрузку на рынок сырья и сделать "зеленую" энергию дешевле.

Ранее сообщалось, что новая технология открывает бесконечный источник энергии. Команда исследователей из Европы предложила систему производства энергии с помощью трения, давления и воды.