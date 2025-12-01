З літієвими батареями час прощатися: їхня найкраща заміна коштує в 160 разів дешевше

Опубліковано звіт IRENA, здатний змінити майбутнє електромобілів і "зеленої" енергетики. Аналітики прогнозують, що натрій-іонні батареї (SIB) мають потенціал стати дешевою альтернативою звичним літій-іонним акумуляторам.

Про це повідомляє Міжнародне агентство з відновлюваних джерел енергії. Головний аргумент на користь нової технології — колосальна різниця у вартості сировини. Ціна карбонату натрію варіюється від 100 до 500 доларів за тонну, тоді як карбонат літію коштує від 6 000 до 83 000 доларів. У пікові моменти ця різниця перевищує 160 разів, що відкриває величезні можливості для зниження собівартості виробництва батарей, пише PV Magazine.

Крім ціни, натрій має ще одну важливу перевагу — його дуже багато. У земній корі натрію приблизно в 1000 разів більше, ніж літію, а в океанах — у 60 000 разів. Це робить ланцюжки поставок надійнішими і знижує залежність від видобутку рідкісних металів.

Натрій-іонна батарея Фото: Фото из открытых источников

Крім того, конструкція натрій-іонних батарей дає змогу використовувати дешевші матеріали. Наприклад, замість мідних струмознімачів, необхідних для літієвих батарей, у натрієвих можна використовувати алюмінієві, які значно дешевші. Також у катодах SIB часто застосовуються недорогі марганець і залізо.

За оцінками виробників, при масштабуванні виробництва вартість осередків натрій-іонних батарей може впасти до 40 доларів за кВт-год. Це зробить електромобілі та домашні системи зберігання енергії набагато доступнішими.

Однак експерти IRENA обережні в прогнозах. Технологія все ще перебуває на ранній стадії розвитку. Очікується, що до кінця десятиліття виробничі потужності SIB зростуть до 400 ГВт-год на рік, але реальний попит поки важко передбачити.

Крім електромобілів, натрій-іонні батареї ідеально підходять для стаціонарних систем зберігання енергії. Вони безпечніші за літієві, краще працюють за екстремально низьких і високих температур і мають конкурентоспроможний термін служби.

Агентство підкреслює, що натрієві батареї навряд чи повністю витіснять літієві, але стануть важливим доповненням, яке допоможе знизити навантаження на ринок сировини і зробити "зелену" енергію дешевшою.

