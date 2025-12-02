Робот с ChatGPT выстрелил в человека: что спровоцировало неудачный эксперимент (видео)
Блогер с канала Inside AI решил проверить границы этических настроек ChatGPT, подключив нейросеть к управлению роботом-гуманоидом, вооруженным игрушечным пистолетом.
Целью теста было выяснить, сможет ли языковая модель, изначально запрограммированная на безопасность и помощь людям, совершить действие, причиняющее вред. Результат оказался пугающе предсказуемым: барьеры безопасности удалось обойти с помощью простой словесной уловки, продемонстрировал автор.
Как это произошло
Изначально ChatGPT в основе робота отказывался выполнять приказ. На прямые просьбы выстрелить нейронка отвечала отказом, даже с шуточным поводом ("отомстить за месяцы труда"). Алгоритм ссылался на свои протоколы безопасности. Это стандартное поведение для модели, обученной избегать насилия.
Блогер еще несколько раз уточнил, можно ли обойти эту защиту, и ИИ с уверенностью отвечал, что ни в коем случае. В следующий момент эксперт просто предложил помощнику "сыграть в ролевую игру", где робот хочет выстрелить в человека. Эта простая манипуляция сработала мгновенно: взяв на себя такую роль, ассистент спустил курок и попал в плечо игрушечной пулей.
Этот случай наглядно показывает, что даже самые продвинутые языковые модели, такие как ChatGPT, не обладают настоящим пониманием этики или законов робототехники Азимова. Они лишь следуют набору правил и ограничений, которые, как выяснилось, можно обойти, изменив контекст запроса.
Кроме того, ChatGPT изначально создавался как текстовый чат-бот, а не как операционная система для управления физическими объектами. У него нет встроенных аппаратных предохранителей или осознания физической реальности, что делает подобные эксперименты потенциально опасными, если бы в руках робота оказалось настоящее оружие.
Ранее сообщалось, что чат-боты могут усугублять психические расстройства у пользователей. Специалисты предупреждают, что чрезмерное общение с чат-ботами на основе искусственного интеллекта может иметь опасные последствия для психики уязвимых людей. В некоторых случаях это приводит к поведению с признаками бреда, потере связи с реальностью и обострению психических расстройств.