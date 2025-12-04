"Отец" сайтов и приложений: что такое JavaScript и почему без него не было бы Интернета

Тридцать лет назад, 4 декабря 1995 года, произошло историческое событие — компании Netscape и Sun Microsystems представили язык JavaScript, который до сих пор определяет работу почти всех веб-сайтов, включая Google, Youtube, Wikipedia.

Любой интернет-пользователь каждый день пользуется благами JavaScript, даже если не подозревает об этом. Фокус собрал интересные факты о технологии и выяснил, как она работает.

Что такое JavaScript и как он работает?

Его можно описать как текстовый язык программирования, используемый для написания скриптов веб-страниц как на стороне клиента, так и на стороне сервера. HTML и CSS задают структуру и стиль веб-страниц, а JavaScript отвечает за интерактивные элементы, взаимодействующие с пользователем.

Поначалу JavaScript использовался только для создания интерактивных страниц и был ограничен веб-браузером, но со временем его стали использовать для серверного программирования, создания приложений и даже видеоигр.

Відео дня

JavaScript становится популярным языком программирования для front-end веб-приложений. Этот язык программирования меняет правила игры для разработчиков, позволяя добавлять интерактивность на веб-страницы, использовать анимацию и обновлять контент в режиме реального времени.

JavaScript помогает пользователям создавать современные веб-приложения для прямого взаимодействия без необходимости каждый раз перезагружать страницу. Без этого языка Интернет бы не существовал в том виде, который все знают и любят.

Язык JavaScript пользуется большой популярностью среди программистов Фото: Unsplash.com

Мобильные приложения

Возможности и области применения JavaScript делают его мощным инструментом для разработки мобильных приложений. Например, программный фреймворк React Native для разработки пользовательского интерфейса использует JavaScript для создания нативных мобильных приложений для различных платформ, включая iOS и Android, на основе единой кодовой базы.

Веб-серверы и серверные приложения

Разработчики также могут использовать JavaScript для создания простых веб-серверов и построения внутренней инфраструктуры с помощью библиотеки Node.js, которая предоставляет среду, содержащую необходимые инструменты для запуска JavaScript на серверах.

Разработка игр

JavaScript также используется для разработки браузерных игр. Это отличный способ для начинающих программистов попрактиковаться. Для разработки игр доступны различные библиотеки и фреймворки, такие, как PhysicsJS и Pixi.js. Также можно использовать WebGL (библиотеку веб-графики) — API JavaScript для рендеринга 2D- и 3D-изображений в браузерах.

Что такое JavaScript: видеоинструкция

Топ-10 интересных факто о JavaScript

JavaScript был создан всего за 10 дней Бренданом Айхом в 1995 году для Netscape. Он завершил первую версию очень быстро, чтобы удовлетворить насущные потребности рынка браузеров, ведь в том же году Интернет стал коммерческим, что породило большое количество новых сайтов. JavaScript — один из трех основных языков программирования, наряду с HTML и CSS, используемых для разработки веб-сайтов. Согласно исследованию компании W3Techs, 2025 году около 98,9% веб-сайтов используют JavaScript для предоставления интерактивного, динамического контента, что делает его основой Интернета. JavaScript используют его в основном для добавления на веб-сайты динамических элементов, которые нельзя добавить с помощью CSS или HTML, например, слайд-шоу. С помощью JavaScript созданы сайты Google, YouTube, Wikipedia, Yahoo!, Amazon, Facebook, eBay, LinkedIn и Twitter. JavaScript обеспечивает такие функции, как выпадающее меню, встроенные медиафайлы и валидацию форм. JavaScript также позволяет пользователю получать доступ к части содержимого сайта, выбирая критерии фильтрации (например, выбирая жанр или режиссера для фильтрации контента на сайте потокового вещания фильмов). Javascript работает во всех браузерах, включая Chrome, Microsoft Edge, Safari, Firefox и Opera. Каждый из них имеет собственный движок для выполнения кода. JavaScript и Java — это не одно и то же: несмотря на схожесть названий, а два совершенно разных языка. Javascript не был бы тем без десятков библиотек, новых реализаций, производных языков, движков Javascript с открытым исходным кодом, форматов обмена данными и т. д. Среди них наиболее примечательны: Dynamic HTML, XMLHttpRequest, React, Angular, Vue, JSON, AJAX, JQUERY, V8 и Node.js. JavaScript можно использовать не только для сайтов, но и для разработки мобильных приложений, серверных приложений, настольных компьютеров и приложений с искусственным интеллектом. JavaScript — язык высокого уровня . Это означает, что читать и писать на нем проще, чем на "низкоуровневых" языках.

Всемирный день компьютерной графики отмечали 3 декабря. Фокус раскрыл интересные факты о фильмах, мультфильмах, падении качества и работе с ИИ.