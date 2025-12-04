"Батько" сайтів і додатків: що таке JavaScript і чому без нього не було б Інтернету

Тридцять років тому, 4 грудня 1995 року, відбулася історична подія — компанії Netscape і Sun Microsystems презентували мову JavaScript, яка дотепер визначає роботу майже всіх веб-сайтів, зокрема Google, Youtube, Wikipedia.

Будь-який інтернет-користувач щодня користується благами JavaScript, навіть якщо не підозрює про це. Фокус зібрав цікаві факти про технологію і з'ясував, як вона працює.

Що таке JavaScript і як він працює?

Його можна описати як текстову мову програмування, що використовується для написання скриптів веб-сторінок як на стороні клієнта, так і на стороні сервера. HTML і CSS задають структуру і стиль веб-сторінок, а JavaScript відповідає за інтерактивні елементи, що взаємодіють із користувачем.

Спочатку JavaScript використовували тільки для створення інтерактивних сторінок, він був обмежений веб-браузером, але згодом його почали використовувати для серверного програмування, створення додатків і навіть відеоігор.

JavaScript стає популярною мовою програмування для front-end веб-додатків. Ця мова програмування змінює правила гри для розробників, даючи змогу додавати інтерактивність на веб-сторінки, використовувати анімацію та оновлювати контент у режимі реального часу.

JavaScript допомагає користувачам створювати сучасні веб-додатки для прямої взаємодії без необхідності щоразу перезавантажувати сторінку. Без цієї мови Інтернет би не існував у тому вигляді, який усі знають і люблять.

JavaScript користується великою популярністю серед програмістів

Мобільні додатки

Можливості та сфери застосування JavaScript роблять його потужним інструментом для розробки мобільних додатків. Наприклад, програмний фреймворк React Native для розроблення користувацького інтерфейсу використовує JavaScript для створення нативних мобільних застосунків для різних платформ, включно з iOS і Android, на основі єдиної кодової бази.

Веб-сервери та серверні додатки

Розробники також можуть використовувати JavaScript для створення простих веб-серверів і побудови внутрішньої інфраструктури за допомогою бібліотеки Node.js, яка надає середовище, що містить необхідні інструменти для запуску JavaScript на серверах.

Розробка ігор

JavaScript також використовується для розробки браузерних ігор. Це чудовий спосіб для програмістів-початківців попрактикуватися. Для розробки ігор доступні різні бібліотеки та фреймворки, такі, як PhysicsJS і Pixi.js. Також можна використовувати WebGL (бібліотеку веб-графіки) — API JavaScript для рендерингу 2D- і 3D-зображень у браузерах.

Топ-10 цікавих фактів про JavaScript

JavaScript був створений усього за 10 днів Бренданом Айхом у 1995 році для Netscape. Він завершив першу версію дуже швидко, щоб задовольнити нагальні потреби ринку браузерів, адже того ж року Інтернет став комерційним, що породило велику кількість нових сайтів. JavaScript — одна з трьох основних мов програмування, поряд з HTML і CSS, що використовуються для розробки веб-сайтів. Згідно з дослідженням компанії W3Techs, 2025 року близько 98,9% веб-сайтів використовують JavaScript для надання інтерактивного, динамічного контенту, що робить його основою Інтернету. JavaScript використовують його в основному для додавання на веб-сайти динамічних елементів, які не можна додати за допомогою CSS або HTML, наприклад, слайд-шоу. За допомогою JavaScript створено сайти Google, YouTube, Wikipedia, Yahoo!, Amazon, Facebook, eBay, LinkedIn і Twitter. JavaScript забезпечує такі функції, як меню, що випадає, вбудовані медіафайли та валідацію форм. JavaScript також дає змогу користувачеві отримувати доступ до частини вмісту сайту, обираючи критерії фільтрації (наприклад, обираючи жанр або режисера для фільтрації контенту на сайті потокового мовлення фільмів). Javascript працює у всіх браузерах, включно з Chrome, Microsoft Edge, Safari, Firefox і Opera. Кожен із них має власний рушій для виконання коду. JavaScript і Java — це не одне й те саме: незважаючи на схожість назв, а дві абсолютно різні мови. Javascript не був би тим без десятків бібліотек, нових реалізацій, похідних мов, движків Javascript з відкритим вихідним кодом, форматів обміну даними тощо. Серед них найбільш примітні: Dynamic HTML, XMLHttpRequest, React, Angular, Vue, JSON, AJAX, JQUERY, V8 і Node.js. JavaScript можна використовувати не тільки для сайтів, а й для розробки мобільних застосунків, серверних застосунків, настільних комп'ютерів і застосунків зі штучним інтелектом. JavaScript — мова високого рівня . Це означає, що читати і писати нею простіше, ніж "низькорівневими" мовами.

