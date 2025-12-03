Литий больше не нужен: новый источник энергии с графеном заряжается за секунды

Инженеры из Университета Монаша создали новый материал на основе графена, позволяющий суперконденсаторам хранить столько же энергии, сколько и традиционные свинцово-кислотные аккумуляторы. При этом новинка заряжается и отдает энергию в разы быстрее.

Суперконденсаторы долгое время считались перспективной технологией, но их применение ограничивалось низкой плотностью энергии по сравнению с химическими батареями. Новое открытие устраняет этот недостаток, открывая путь к созданию сверхбыстрых зарядных устройств для электромобилей и гаджетов, пишет Science Daily.

Главная проблема углеродных материалов для суперконденсаторов заключалась в том, что лишь малая часть их поверхности реально участвовала в накоплении заряда. Исследователи решили эту задачу, изменив архитектуру материала.

С помощью процесса быстрого термического отжига они создали "многомасштабный восстановленный оксид графена" (M-rGO). Эта структура состоит из сильно изогнутых листов графена, которые образуют множество каналов и пор. Такая "рыхлая" архитектура обеспечивает ионам свободный доступ к огромной площади поверхности, позволяя им двигаться с исключительной скоростью. В результате материал сочетает в себе высокую плотность энергии и высокую плотность мощности — комбинация, которую раньше было крайне сложно получить в одном устройстве.

Відео дня

Схема устройства суперконденсатора (иллюстративное фото) Фото: Sci Tech Daily

В ходе испытаний новые суперконденсаторы показали впечатляющие результаты:

Плотность энергии: до 99,5 Вт·ч/л, что сопоставимо с некоторыми типами аккумуляторов.

до 99,5 Вт·ч/л, что сопоставимо с некоторыми типами аккумуляторов. Плотность мощности: до 69,2 кВт/л, что позволяет мгновенно отдавать огромные токи.

до 69,2 кВт/л, что позволяет мгновенно отдавать огромные токи. Долговечность: отличная стабильность при многократных циклах быстрой зарядки-разрядки.

Эти показатели стали одними из самых высоких, когда-либо зарегистрированных для углеродных суперконденсаторов.

Коммерческое будущее

Важно, что новая технология уже способна выйти из лабораторий. Материал производится из природного графита, запасы которого в Австралии огромны, а сам процесс изготовления масштабируем и пригоден для промышленного производства.

Компания Ionic Industries уже начала выпуск коммерческих партий нового графенового материала и работает с партнерами над внедрением технологии в реальные продукты. Это означает, что появление электромобилей, которые заряжаются за считанные минуты, или смартфонов долговечными и мгновенно заряжаемыми батареями может быть не за горами.

Ранее сообщалось, что лучшая замена литиевых батарей стоит в 160 раз дешевле. Опубликован отчет IRENA, способный изменить будущее электромобилей и "зеленой" энергетики. Аналитики прогнозируют, что натрий-ионные батареи (SIB) имеют потенциал стать дешевой альтернативой привычным литий-ионным аккумуляторам.